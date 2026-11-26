Per i due seggi ordinari si erano presentati tre candidati, mentre due erano in corsa per quello riservato ai giovani albergatori. Una partecipazione che, secondo HotellerieSuisse, testimonia la volontà degli operatori del settore di assumersi responsabilità per il futuro dell'industria alberghiera svizzera.

«Sono molto lieto di poter collaborare con i nuovi colleghi nel comitato esecutivo. Proprio in un contesto impegnativo, è fondamentale che contribuiamo attivamente a plasmare il futuro del nostro settore con esperienza imprenditoriale, prospettive diverse e un forte radicamento nelle nostre aziende associate», ha dichiarato il presidente di HotellerieSuisse Martin von Moos.