Un ticinese nel comitato esecutivo di HotellerieSuisse
Lorenzo Pianezzi, eletto dall'assemblea dei delegati riunitasi a Crans-Montana, si occuperà in particolare delle finanze dell'associazione.
Lorenzo Pianezzi, eletto dall'assemblea dei delegati riunitasi a Crans-Montana, si occuperà in particolare delle finanze dell'associazione.
CRANS-MONTANA/LUGANO - Il ticinese Lorenzo Pianezzi è stato eletto nel comitato esecutivo di HotellerieSuisse. La nomina è avvenuta oggi, giovedì 26 novembre, in occasione dell'assemblea invernale dei delegati dell'associazione, riunitasi a Crans-Montana.
Pianezzi si occuperà in particolare dell'ambito finanziario. Al suo fianco entrano nel comitato esecutivo il vallesano Lukas Kalbermatten, con un focus sulla formazione, e il vodese Antoine Mittermair, che occuperà il seggio riservato alla rappresentanza dei giovani albergatori.
Per i due seggi ordinari si erano presentati tre candidati, mentre due erano in corsa per quello riservato ai giovani albergatori. Una partecipazione che, secondo HotellerieSuisse, testimonia la volontà degli operatori del settore di assumersi responsabilità per il futuro dell'industria alberghiera svizzera.
«Sono molto lieto di poter collaborare con i nuovi colleghi nel comitato esecutivo. Proprio in un contesto impegnativo, è fondamentale che contribuiamo attivamente a plasmare il futuro del nostro settore con esperienza imprenditoriale, prospettive diverse e un forte radicamento nelle nostre aziende associate», ha dichiarato il presidente di HotellerieSuisse Martin von Moos.
Quest'ultimo è stato riconfermato all'unanimità, così come Pierre Isenschmid, membro della direzione dell'associazione.
Oltre al rinnovo delle cariche, al centro dell'assemblea figuravano il futuro della formazione professionale superiore, gli Accordi bilaterali III e il bilancio 2027.