L’abete nostrano di Lugano

L'abete, oggi protagonista del Natale luganese, arriva da Taverne e apparteneva a Katia e Claudio Jermini, che lo avevano piantato oltre trent'anni fa, dopo averlo acquistato come piccolo alberello in vaso per il Natale del 1992. Cresciuto fino a diventare un esemplare imponente, è stato donato alla Città di Lugano. Una decisione presa a malincuore, spiegano i proprietari, perché la forte pendenza del terreno ne comprometteva la stabilità.

La nuova pista di pattinaggio al LAC

Da giovedì 26 novembre a domenica 10 gennaio, la città ospiterà una nuova edizione di Natale in Piazza, tra mercatini, chalet gastronomici, installazioni luminose, concerti e attività per tutta la famiglia.

La principale novità è il LAC Winter Village in Piazza Luini, con la nuova pista di pattinaggio, alcune bancarelle del mercatino e un’area gastronomica. L’inaugurazione è in programma venerdì 27 novembre dalle 17.30 con Geometrie delle Emozioni, spettacolo delle atlete del Club Pattinaggio Lugano.