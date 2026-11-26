…E luce fu. Il Natale è qui
L’accensione dell’albero in piazza Riforma inaugura la stagione natalizia tra spettacoli di luci e tradizioni luganesi.
LUGANO - È uno degli appuntamenti ricorrenti più amati dai luganesi. E, anche quest’anno, la tradizione è stata rispettata. Moltissime persone hanno affollato piazza Riforma per l’accensione dell’albero di Natale.
Il video mapping
A premere il pulsante dell’accensione è stata una persona scelta attraverso un concorso sul profilo Instagram “luganoeventi”. Ogni sera, dalle 17 all’una di notte, sugli edifici di Piazza della Riforma ci saranno le immagini realizzate dal designer Davide Grampa con Alberto Barone, Veriza Galati Franchi, Alicia Gonzalez e Marilena Pasini, con l’assistenza tecnica di Angelini Service Sagl.
L’abete nostrano di Lugano
L'abete, oggi protagonista del Natale luganese, arriva da Taverne e apparteneva a Katia e Claudio Jermini, che lo avevano piantato oltre trent'anni fa, dopo averlo acquistato come piccolo alberello in vaso per il Natale del 1992. Cresciuto fino a diventare un esemplare imponente, è stato donato alla Città di Lugano. Una decisione presa a malincuore, spiegano i proprietari, perché la forte pendenza del terreno ne comprometteva la stabilità.
La nuova pista di pattinaggio al LAC
Da giovedì 26 novembre a domenica 10 gennaio, la città ospiterà una nuova edizione di Natale in Piazza, tra mercatini, chalet gastronomici, installazioni luminose, concerti e attività per tutta la famiglia.
La principale novità è il LAC Winter Village in Piazza Luini, con la nuova pista di pattinaggio, alcune bancarelle del mercatino e un’area gastronomica. L’inaugurazione è in programma venerdì 27 novembre dalle 17.30 con Geometrie delle Emozioni, spettacolo delle atlete del Club Pattinaggio Lugano.
L'apertura al pubblico
L’impianto resterà aperto al pubblico fino al 10 gennaio e ospiterà diversi eventi speciali. Il 5 dicembre alle 18 si esibiranno Charlène Guignard e Marco Fabbri, coppia italiana di danza su ghiaccio e bronzo olimpico. Accompagnati da quattro pattinatori della compagnia Ghiaccio Spettacolo, presenteranno numeri di coppia, coreografie di gruppo ed elementi acrobatici.