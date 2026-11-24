«Benzina a 1,58 franchi»: ecco perché i prezzi stanno scendendo
Petrolio in calo e trasporti meno cari spingono i prezzi verso il basso. Ma non ovunque si risparmia allo stesso modo.
ZURIGO - Fare il pieno costa sempre meno, almeno in alcune regioni della Svizzera. Dopo essere sceso sotto la soglia dei due franchi al litro, il prezzo della benzina senza piombo 95 continua a diminuire. A Giffers, nel canton Friburgo, un lettore di 20 Minuten ha segnalato un distributore che vende benzina a soli 1,58 franchi al litro. Un prezzo decisamente inferiore alla media nazionale di 1,99 franchi registrata nei mesi scorsi.
Le differenze regionali restano però importanti.
Secondo il radar dei prezzi del Touring Club Svizzero (TCS), le offerte più convenienti oscillano generalmente tra 1,60 e 1,90 franchi al litro. La regione di Friburgo si distingue per i prezzi particolarmente bassi, mentre nei dintorni di Zermatt si arriva a 1,91 franchi, con punte di 2,02 franchi.
Perché la benzina costa meno?
A spiegare il fenomeno a 20 Minuten è Erich Schwizer, esperto del TCS: «I prezzi dei prodotti alla Borsa di Rotterdam sono diminuiti». Un calo che ha favorito soprattutto la benzina, mentre il diesel ha beneficiato di riduzioni più contenute.
Anche il mercato petrolifero internazionale contribuisce alla discesa. «È aumentata la fiducia in un mercato ben rifornito», spiega l'esperto di petrolio Norbert Rücker. Nonostante le tensioni ancora presenti in Medio Oriente, le esportazioni di greggio dalla regione sono quasi tornate ai livelli precedenti la crisi. Gli Emirati Arabi Uniti, inoltre, hanno raggiunto livelli produttivi record. Parallelamente, diminuiscono i costi di trasporto e i margini di raffinazione.
Un ruolo importante lo svolge anche il Reno.
Dopo un periodo caratterizzato da livelli dell'acqua particolarmente bassi, le navi possono nuovamente raggiungere Basilea trasportando carichi maggiori. «Il clima umido e freddo ha almeno un aspetto positivo: una maggiore quantità di prodotti petroliferi sta nuovamente arrivando a Basilea attraverso il Reno», osserva Rücker. Questo permette di ridurre il ricorso al trasporto ferroviario e stradale, più costoso.
Secondo l'esperto, il miglioramento delle forniture potrebbe favorire prezzi contenuti anche nei prossimi mesi. A frenare la discesa contribuisce però il rafforzamento del dollaro rispetto al franco svizzero.
Ma come può un distributore vendere benzina a 1,58 franchi?
Secondo Schwizer, a un prezzo simile il margine di guadagno sarebbe praticamente nullo. L'ipotesi è che si tratti di un'attività che utilizza il carburante a basso costo per attirare clienti, ricavando i propri profitti soprattutto da riparazioni, manutenzione o vendita di automobili.
I prezzi potrebbero scendere ancora?
Rücker non si sbilancia, ma sottolinea che il mercato petrolifero è oggi meno vulnerabile rispetto al passato. La produzione cresce in Sud America, mentre la domanda tende a ristagnare, anche per la diffusione delle auto elettriche.
Situazione diversa per chi guida un veicolo diesel: secondo il TCS, attualmente il gasolio costa circa 40 centesimi al litro in più rispetto alla benzina senza piombo 95. Una differenza che, stando a Schwizer, non aveva mai raggiunto livelli così elevati.