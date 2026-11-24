Perché la benzina costa meno?

A spiegare il fenomeno a 20 Minuten è Erich Schwizer, esperto del TCS: «I prezzi dei prodotti alla Borsa di Rotterdam sono diminuiti». Un calo che ha favorito soprattutto la benzina, mentre il diesel ha beneficiato di riduzioni più contenute.

Anche il mercato petrolifero internazionale contribuisce alla discesa. «È aumentata la fiducia in un mercato ben rifornito», spiega l'esperto di petrolio Norbert Rücker. Nonostante le tensioni ancora presenti in Medio Oriente, le esportazioni di greggio dalla regione sono quasi tornate ai livelli precedenti la crisi. Gli Emirati Arabi Uniti, inoltre, hanno raggiunto livelli produttivi record. Parallelamente, diminuiscono i costi di trasporto e i margini di raffinazione.