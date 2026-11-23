Particolarmente marcata la crescita dei gelati da asporto, le cui vendite durante l'estate sono aumentate di quasi un quarto, sfiorando i 4 milioni di litri. A trainare il settore sono stati soprattutto i gelati su stecco e quelli in coppetta, mentre anche i coni hanno registrato risultati nettamente superiori rispetto all'anno precedente.

Il consumo domestico continua tuttavia a rappresentare la quota principale del mercato. Entro la fine di settembre sono stati venduti circa 27 milioni di litri destinati al consumo a casa, pari a quasi due terzi del totale. Anche in questo segmento le vendite sono cresciute, con una particolare preferenza per i coni in confezioni multiple e i contenitori di gelato di dimensioni maggiori.