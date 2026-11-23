Le vendite di gelato volano con l'estate torrida: +17%
Da luglio a settembre venduti quasi 17 milioni di litri. Boom dei gelati da asporto, soprattutto su stecco e in coppetta
BERNA - L'estate torrida ha fatto impennare le vendite di gelato in Svizzera. Che sia su stecco, in cono o in coppetta, gli svizzeri ne hanno consumato decisamente di più rispetto all'anno precedente. A registrare la crescita maggiore sono stati soprattutto i gelati da asporto.
Tra luglio e settembre, le vendite sono aumentate di circa il 17% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, raggiungendo quasi 17 milioni di litri. Lo ha comunicato lunedì l'associazione di settore Glacesuisse. Dall'inizio dell'anno fino alla fine di settembre sono stati venduti complessivamente oltre 42 milioni di litri di gelato, circa 3 milioni in più rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.
Particolarmente marcata la crescita dei gelati da asporto, le cui vendite durante l'estate sono aumentate di quasi un quarto, sfiorando i 4 milioni di litri. A trainare il settore sono stati soprattutto i gelati su stecco e quelli in coppetta, mentre anche i coni hanno registrato risultati nettamente superiori rispetto all'anno precedente.
Il consumo domestico continua tuttavia a rappresentare la quota principale del mercato. Entro la fine di settembre sono stati venduti circa 27 milioni di litri destinati al consumo a casa, pari a quasi due terzi del totale. Anche in questo segmento le vendite sono cresciute, con una particolare preferenza per i coni in confezioni multiple e i contenitori di gelato di dimensioni maggiori.
La tendenza positiva ha interessato anche la ristorazione. Durante l'estate, le vendite di gelato nel settore gastronomico sono aumentate di oltre il 10%, raggiungendo 2,3 milioni di litri. A distinguersi sono state soprattutto le torte gelato e le bûches, le cui vendite sono più che raddoppiate, sebbene partendo da quantitativi relativamente contenuti.