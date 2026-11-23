Il gruppo di gorilla dello Zoo di Zurigo si è formato soltanto lo scorso anno, attorno a un maschio dominante, detto silverback, e a tre nuove femmine. Haiba è l'unica a provenire dal gruppo precedente. Secondo il direttore dello zoo, Severin Dressen, la nuova nascita rappresenta un segnale di stabilità del gruppo. Dressen ha tuttavia ricordato che le prime settimane di vita di un cucciolo restano particolarmente delicate.

I gorilla dello zoo partecipano al Programma europeo di allevamento conservativo per il gorilla di pianura occidentale, una specie minacciata di estinzione. I nomi scelti per i due piccoli richiamano inoltre il progetto di conservazione sostenuto dallo zoo nel Parco nazionale Nouabalé-Ndoki, nella Repubblica del Congo. In natura, la popolazione di questi primati diminuisce ogni anno di quasi il 3%, soprattutto a causa della caccia, della distruzione degli habitat e dell'Ebola.