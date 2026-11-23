È nato un altro cucciolo di gorilla allo Zoo di Zurigo
Il piccolo Asakana è venuto alla luce domenica senza complicazioni. È la seconda nascita nel gruppo dall'inizio di luglio
ZURIGO - Un nuovo arrivato allo Zoo di Zurigo. Nel pomeriggio di domenica, la femmina di gorilla Haiba ha dato alla luce il suo primo cucciolo, un maschio chiamato Asakana. Come comunicato lunedì dallo zoo, il parto si è svolto senza complicazioni, alla presenza di tutti i membri del gruppo.
La neomamma si prende cura del piccolo con grande attenzione, proteggendolo dalla curiosità degli altri gorilla e persino dal padre Bwana. I custodi hanno già osservato Asakana mentre si nutriva, un primo segnale incoraggiante per il suo sviluppo.
Si tratta della seconda nascita nel gruppo dall'inizio di luglio. Alla fine dello stesso mese, infatti, un'altra femmina, Mayumi, aveva dato alla luce un cucciolo, chiamato Amata. Entrambi i nomi provengono dal Lingala, una lingua parlata nella Repubblica del Congo.
Il gruppo di gorilla dello Zoo di Zurigo si è formato soltanto lo scorso anno, attorno a un maschio dominante, detto silverback, e a tre nuove femmine. Haiba è l'unica a provenire dal gruppo precedente. Secondo il direttore dello zoo, Severin Dressen, la nuova nascita rappresenta un segnale di stabilità del gruppo. Dressen ha tuttavia ricordato che le prime settimane di vita di un cucciolo restano particolarmente delicate.
I gorilla dello zoo partecipano al Programma europeo di allevamento conservativo per il gorilla di pianura occidentale, una specie minacciata di estinzione. I nomi scelti per i due piccoli richiamano inoltre il progetto di conservazione sostenuto dallo zoo nel Parco nazionale Nouabalé-Ndoki, nella Repubblica del Congo. In natura, la popolazione di questi primati diminuisce ogni anno di quasi il 3%, soprattutto a causa della caccia, della distruzione degli habitat e dell'Ebola.