Tale sperimentazione volta a garantire riserve d'acqua sufficienti per l'agricoltura in Italia, secondo il deputato ticinese - che sul tema si è espresso diffusamente sui media - sarebbe inutile e non fattibile, come dimostrerebbe la siccità, sebbene eccezionale, di questa estate, per non parlare del pericolo di inondazioni in caso di forti precipitazioni.

In merito a quanto accaduto l'estate scorsa, Storni ricorda che i prelievi - dovuti sia ai fabbisogni irrigui in Lombardia e Piemonte, che dal rispetto degli obblighi di Deflusso Minimo Vitale che il Consorzio del Ticino deve garantire nel fiume Ticino sub-lacuale e nei canali derivatori, a prescindere dalla loro destinazione d'uso - hanno fatto scendere il livello del Lago anche di 5-6 cm/giorno, con le pesanti conseguenze di cui si è accennato.