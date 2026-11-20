Prelievi d'acqua senza il via libera svizzero: «Non siamo stati informati»
La Svizzera denuncia la mancanza di comunicazione sui prelievi idrici dal Verbano per uso agricolo, sottolineando i rischi ambientali e la necessità di regole condivise.
BERNA - Oltre a far scendere eccessivamente il livello del Verbano, con pesanti conseguenze sulle rive svizzere, i prelievi di acqua per l'agricoltura lombarda e piemontese della scorsa estate sono avvenuti senza l'assenso della Confederazione, che non è stata nemmeno informata.
Lo afferma il Consiglio federale rispondendo a un'interpellanza del consigliere nazionale ticinese Bruno Storni (PS), critico nei confronti della sperimentazione in corso voluta dalla Lombardia sull'innalzamento del livello del Lago Maggiore.
Tale sperimentazione volta a garantire riserve d'acqua sufficienti per l'agricoltura in Italia, secondo il deputato ticinese - che sul tema si è espresso diffusamente sui media - sarebbe inutile e non fattibile, come dimostrerebbe la siccità, sebbene eccezionale, di questa estate, per non parlare del pericolo di inondazioni in caso di forti precipitazioni.
In merito a quanto accaduto l'estate scorsa, Storni ricorda che i prelievi - dovuti sia ai fabbisogni irrigui in Lombardia e Piemonte, che dal rispetto degli obblighi di Deflusso Minimo Vitale che il Consorzio del Ticino deve garantire nel fiume Ticino sub-lacuale e nei canali derivatori, a prescindere dalla loro destinazione d'uso - hanno fatto scendere il livello del Lago anche di 5-6 cm/giorno, con le pesanti conseguenze di cui si è accennato.
Come già ricordato, nella sua risposta il Governo dichiara di non essere stato informato né di aver dato il proprio assenso. Rammenta tuttavia che il regolamento in materia di regolazione consente all'ente incaricato della gestione di stabilire, nel rispetto dei limiti consentiti, la portata in uscita dallo sbarramento della Miorina (diga di regolazione del Lago situata sul Ticino a valle di Sesto Calende, n.d.r), tenendo conto del fabbisogno irriguo e del deflusso minimo vitale ecologico.
L'ente incaricato della gestione - aggiunge l'Esecutivo - "è chiamato a pianificare le portate in uscita in modo lungimirante e parsimonioso, al fine di evitare situazioni critiche come quella verificatasi ad agosto di quest'anno".
In merito alla stipula 2027 di una convenzione con l'Italia per la gestione del Lago Maggiore, il Consiglio federale punterà all'introduzione di sistemi di regolazione flessibili dei futuri sistemi di regolazione che tengano in considerazione la disponibilità idrica, dell'evoluzione della situazione idrologica e delle previsioni a medio termine. Il tutto con un occhio di riguardo degli interessi in gioco (protezione dalle piene, protezione della natura, utilizzazione all'interno e in prossimità del lago, fabbisogno idrico per l'agricoltura e le zone naturali protette).
Circa le pratiche di coltivazione nella pianura padana - che secondo Storni andrebbero ripensate perché eccessivamente "voraci" di acqua, n.d.r - il Governo sostiene che un'analisi di queste consuetudini in Lombardia e in Piemonte "non sarà oggetto del futuro accordo in materia di regolazione".
A una domanda più specifica del consigliere nazionale, ossia degli effetti prodotti dall'innalzamento delle acque sperimentato sulle aree di protezione naturalistica, il Governo risponde che il progetto Interreg "PARCHIVERBANOTICINO" ha messo in luce come un aumento prolungato nei mesi di marzo e aprile "abbia ripercussioni negative sull'ecosistema".