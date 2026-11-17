Cade in bici a causa di un cane, la proprietaria di nuovo a processo
Il Tribunale federale ha annullato l'assoluzione della donna. I fatti risalgono al mese di marzo del 2023
LOSANNA - Il Tribunale cantonale vodese dovrà nuovamente occuparsi del caso di un ciclista caduto a causa di un cane. Il Tribunale federale (TF) ha annullato l'assoluzione della sua proprietaria.
La caduta, dalle gravi conseguenze, si è verificata nel marzo del 2023 su una strada sterrata. La proprietaria aveva lasciato libero il suo giovane cane, di un anno. Mentre si stava avvicinando a una collina prima di un incrocio con scarsa visibilità, ha chiamato l'animale. Prima che potesse attaccarlo al guinzaglio, il cane è scappato di corsa e si è diretto verso un ciclista in avvicinamento.
Quest'ultimo, che non indossava il casco, è caduto, ha battuto la testa e ha riportato lesioni potenzialmente letali. Soffre ancora di problemi neurologici permanenti, come emerge da una sentenza del TF del 27 ottobre pubblicata oggi.
Il Tribunale cantonale - che non aveva seguito la prima istanza e aveva assolto la donna - non ha tenuto conto correttamente degli obblighi di diligenza della proprietaria dell'animale, hanno stabilito i giudici di Losanna. Un cucciolo, si legge nella sentenza, richiede alla proprietaria particolare prudenza. Il TF impone dunque alla suprema corte cantonale di riconsiderare l'accusa di lesione personale grave per negligenza.
Il fatto che non si sia verificato alcun contatto fisico tra il cane e il ciclista non scagiona l'imputata, secondo il Tribunale federale. Affinché il nesso di causalità sia soddisfatto è sufficiente che l'avvicinamento improvviso del cane abbia provocato una manovra e la caduta.
La proprietaria sapeva inoltre che l'animale aveva già insidiato delle biciclette in precedenza. Data la scarsa visibilità sull'incrocio, ha agito in modo contrario ai propri doveri non mettendo al guinzaglio l'animale per tempo.
Il tribunale di prima istanza aveva condannato la proprietaria del cane a una pena pecuniaria con la condizionale e l'aveva obbligata a versare una riparazione per torto morale di 150'000 franchi alla vittima dell'incidente e 75'000 franchi a sua moglie. Il Tribunale cantonale ha poi assolto la proprietaria in appello, poiché il cane si era dimostrato sostanzialmente obbediente.