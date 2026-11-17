Quest'ultimo, che non indossava il casco, è caduto, ha battuto la testa e ha riportato lesioni potenzialmente letali. Soffre ancora di problemi neurologici permanenti, come emerge da una sentenza del TF del 27 ottobre pubblicata oggi.

Il Tribunale cantonale - che non aveva seguito la prima istanza e aveva assolto la donna - non ha tenuto conto correttamente degli obblighi di diligenza della proprietaria dell'animale, hanno stabilito i giudici di Losanna. Un cucciolo, si legge nella sentenza, richiede alla proprietaria particolare prudenza. Il TF impone dunque alla suprema corte cantonale di riconsiderare l'accusa di lesione personale grave per negligenza.