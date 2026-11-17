Pensi subito al peggio per ogni sintomo?
Un dolorino scatena preoccupazioni e i pensieri ruotano attorno a gravi malattie. Molto probabilmente sei ipocondriaco.
Un dolorino scatena preoccupazioni e i pensieri ruotano attorno a gravi malattie. Molto probabilmente sei ipocondriaco.
SONDAGGIO
ZURIGO - Con l'arrivo del freddo e il ritorno delle giacche invernali, insieme all'atmosfera prenatalizia comincia anche la stagione dei raffreddori. Già ora sembra che siano tutti malati. Ed è proprio in questo periodo che si tende a prestare più attenzione ai segnali del corpo: la gola pizzica? Questo mal di testa è normale? E perché all'improvviso sento il cuore battere così forte?
Per alcune persone, però, le preoccupazioni non svaniscono nemmeno dopo la guarigione. Passano ore a cercare sintomi su Google, controllano continuamente il proprio corpo o si sottopongono a ripetute visite mediche. Altre, al contrario, evitano di andare dal medico per paura di ricevere una diagnosi grave. Nel linguaggio comune si parla spesso di «ipocondria», ovvero di una paura eccessiva delle malattie.
La paura che può dominare la vita quotidiana
Secondo l'OMS, l'ipocondria è un disturbo psicologico caratterizzato dalla paura persistente di avere una malattia grave o potenzialmente mortale. Chi ne soffre tende a interpretare normali sensazioni corporee o piccoli disturbi come segnali di una patologia seria. Questo può portare a controllare continuamente il proprio corpo e a cercare in modo eccessivo informazioni o rassicurazioni mediche.
Altre persone, invece, evitano esami e informazioni sulla salute proprio per paura di scoprire qualcosa di grave. Secondo l'OMS, questa preoccupazione diventa problematica quando provoca una forte sofferenza o interferisce con aspetti importanti della vita quotidiana. Un disagio che emerge anche dalle testimonianze condivise sui social media da chi convive con la paura delle malattie.
«Si sviluppa un'iperfocalizzazione sul proprio corpo»
«Sono ipocondriaca e a marzo pensavo di avere un tumore al cervello. Ora è aprile e ho la sensazione che ci sia qualcosa che non va con il mio cuore», racconta una giovane donna su TikTok. Si è già sottoposta a due risonanze magnetiche, nonostante soffra di claustrofobia. A spingerla è stata la paura che dietro i suoi sintomi si nascondesse qualcosa di grave.
Un'altra giovane donna descrive così la sua esperienza: «Si sviluppa un'iperfocalizzazione sul proprio corpo e si percepisce ogni fitta in modo più intenso. Più ci si concentra, peggio diventa». I pensieri finiscono per ruotare attorno a un unico dubbio: e se questa volta fosse davvero qualcosa di serio? «Allora inizio sempre a cercare su Google, ed è l'errore peggiore. Ogni volta sembra che questa volta sia davvero qualcosa di grave».
Cosa dice la ricerca
La ricerca conferma che la paura delle malattie è tutt'altro che rara. Una rassegna internazionale di studi pubblicata nel 2024 stima che, a seconda della definizione adottata e del metodo di misurazione, tra il 2,1 e il 13,1 per cento della popolazione adulta soffra di una marcata paura delle malattie.
Uno studio svedese del 2025 ha inoltre rilevato che i fratelli e le sorelle di persone con ipocondria hanno un rischio maggiore di sviluppare a loro volta il disturbo. Non è però chiaro quanto pesino i fattori genetici, l'ambiente familiare condiviso o i comportamenti appresi nel modo di rapportarsi alle malattie.
Dove trovare aiuto e risorse in Ticino
Se pensi di avere questo problema in Ticino puoi rivolgerti a strutture dedicate. L'Ente Ospedaliero Cantonale (EOC), ad esempio, offre reparti e servizi dedicati alla valutazione e al trattamento dei disturbi psicosomatici, quando i sintomi fisici e la preoccupazione per la salute diventano invalidanti o duraturi.