«Si sviluppa un'iperfocalizzazione sul proprio corpo»

«Sono ipocondriaca e a marzo pensavo di avere un tumore al cervello. Ora è aprile e ho la sensazione che ci sia qualcosa che non va con il mio cuore», racconta una giovane donna su TikTok. Si è già sottoposta a due risonanze magnetiche, nonostante soffra di claustrofobia. A spingerla è stata la paura che dietro i suoi sintomi si nascondesse qualcosa di grave.