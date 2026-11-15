Il prezzo della coscienza: perché il 29 novembre la Svizzera deve dire No alla svendita dei suoi valori
Matteo Muschietti – Municipale e sentinella dell'ambiente
Mentre il conto alla rovescia per la votazione federale del 29 novembre entra nelle battute finali, la Confederazione si trova davanti a un bivio etico e storico senza precedenti. Al centro del dibattito c'è la modifica della legge sul materiale bellico: un testo che, dietro la promessa di rilanciare l'industria degli armamenti e di rispondere alle pressioni geopolitiche, rischia di demolire i pilastri fondamentali su cui si regge l'identità elvetica. La questione non è semplicemente economica o commerciale; è l'anima stessa della Svizzera a essere scrutata attraverso le urne.
Da generazioni, il nome della Svizzera evoca nel mondo un'immagine precisa: un rifugio sicuro, un ponte neutrale tra nazioni in conflitto, un Paese che sceglie la diplomazia, i buoni uffici e il diritto umanitario anziché il fragore delle armi. Tuttavia, la revisione legislativa in votazione apre la strada a deroghe pericolose, consentendo l'esportazione di materiale bellico verso Stati partner coinvolti in conflitti armati e allentando i vincoli sulle riesportazioni.
I sostenitori della riforma invocano la necessità di non isolarsi e di preservare il tessuto industriale. Ma a quale costo? Aprire i rubli dell'export di armi verso teatri di guerra significa abdicare a quel ruolo di rigorosa imparzialità che ha reso la Svizzera un interlocutore credibile a livello globale. Quando un Paese neutrale inizia a fornire strumenti di morte, la sua voce di mediatrice perde autorevolezza. La pace non si costruisce alimentando i conflitti con la fornitura indiretta o diretta di armamenti, ma opponendosi fermamente alla logica delle armi.
La neutralità svizzera non è una clausola di comodo da adattare alle convenienze del momento, né un lusso geopolitico da accantonare quando le tensioni internazionali aumentano. È un impegno permanente, un dovere morale radicato nella coscienza collettiva e nella tradizione del Paese. Votare No il 29 novembre significa rispedire al mittente una logica mercantile che subordina i diritti umani e la stabilità internazionale ai profitti dell'industria bellica.
Il 29 novembre le cittadine e i cittadini svizzeri non sono chiamati a decidere soltanto su un articolo di legge, ma su quale futuro consegnare alle prossime generazioni. Mantenere una Svizzera fedele alla sua vocazione di pace significa scommettere ancora una volta sul dialogo, rifiutando di trasformare il "Paese della Croce Rossa" in un fornitore di arsenali di guerra.
Perché la vera sicurezza non si misura in base a quante armi si riescono a vendere, ma in base alla capacità di rimanere un faro credibile di pace nel mondo.