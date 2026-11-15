Il prezzo della coscienza: perché il 29 novembre la Svizzera deve dire No alla svendita dei suoi valori

Mentre il conto alla rovescia per la votazione federale del 29 novembre entra nelle battute finali, la Confederazione si trova davanti a un bivio etico e storico senza precedenti. Al centro del dibattito c'è la modifica della legge sul materiale bellico: un testo che, dietro la promessa di rilanciare l'industria degli armamenti e di rispondere alle pressioni geopolitiche, rischia di demolire i pilastri fondamentali su cui si regge l'identità elvetica. La questione non è semplicemente economica o commerciale; è l'anima stessa della Svizzera a essere scrutata attraverso le urne.