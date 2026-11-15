Cerca e trova immobili
Segnalaci
Matteo Muschietti

Il prezzo della coscienza: perché il 29 novembre la Svizzera deve dire No alla svendita dei suoi valori

Matteo Muschietti – Municipale e sentinella dell'ambiente
Il prezzo della coscienza: perché il 29 novembre la Svizzera deve dire No alla svendita dei suoi valori
Matteo Muschietti
Il prezzo della coscienza: perché il 29 novembre la Svizzera deve dire No alla svendita dei suoi valori
Matteo Muschietti – Municipale e sentinella dell'ambiente

Mentre il conto alla rovescia per la votazione federale del 29 novembre entra nelle battute finali, la Confederazione si trova davanti a un bivio etico e storico senza precedenti. Al centro del dibattito c'è la modifica della legge sul materiale bellico: un testo che, dietro la promessa di rilanciare l'industria degli armamenti e di rispondere alle pressioni geopolitiche, rischia di demolire i pilastri fondamentali su cui si regge l'identità elvetica. La questione non è semplicemente economica o commerciale; è l'anima stessa della Svizzera a essere scrutata attraverso le urne.

Da generazioni, il nome della Svizzera evoca nel mondo un'immagine precisa: un rifugio sicuro, un ponte neutrale tra nazioni in conflitto, un Paese che sceglie la diplomazia, i buoni uffici e il diritto umanitario anziché il fragore delle armi. Tuttavia, la revisione legislativa in votazione apre la strada a deroghe pericolose, consentendo l'esportazione di materiale bellico verso Stati partner coinvolti in conflitti armati e allentando i vincoli sulle riesportazioni.

I sostenitori della riforma invocano la necessità di non isolarsi e di preservare il tessuto industriale. Ma a quale costo? Aprire i rubli dell'export di armi verso teatri di guerra significa abdicare a quel ruolo di rigorosa imparzialità che ha reso la Svizzera un interlocutore credibile a livello globale. Quando un Paese neutrale inizia a fornire strumenti di morte, la sua voce di mediatrice perde autorevolezza. La pace non si costruisce alimentando i conflitti con la fornitura indiretta o diretta di armamenti, ma opponendosi fermamente alla logica delle armi.

La neutralità svizzera non è una clausola di comodo da adattare alle convenienze del momento, né un lusso geopolitico da accantonare quando le tensioni internazionali aumentano. È un impegno permanente, un dovere morale radicato nella coscienza collettiva e nella tradizione del Paese. Votare No il 29 novembre significa rispedire al mittente una logica mercantile che subordina i diritti umani e la stabilità internazionale ai profitti dell'industria bellica.

Il 29 novembre le cittadine e i cittadini svizzeri non sono chiamati a decidere soltanto su un articolo di legge, ma su quale futuro consegnare alle prossime generazioni. Mantenere una Svizzera fedele alla sua vocazione di pace significa scommettere ancora una volta sul dialogo, rifiutando di trasformare il "Paese della Croce Rossa" in un fornitore di arsenali di guerra.

Perché la vera sicurezza non si misura in base a quante armi si riescono a vendere, ma in base alla capacità di rimanere un faro credibile di pace nel mondo.


Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
matteo muschiettineutralitàSvizzera
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
Era considerato uno dei più grandi talenti: «Ho bevuto troppo spesso tre birre e sono andato da McDonald’s»
LIVE
CALCIO
16 ore
5
23

Era considerato uno dei più grandi talenti: «Ho bevuto troppo spesso tre birre e sono andato da McDonald’s»

Fino a un metro di neve fresca: la prossima settimana arriva l'inverno
LIVE
SVIZZERA
21 ore
2
57

Fino a un metro di neve fresca: la prossima settimana arriva l'inverno

Ragazzo invalido nei pasticci
LIVE
BELLINZONA
2 gior
107
144

Ragazzo invalido nei pasticci

Stipendi fino a 310mila franchi: ecco i lavori più pagati in Svizzera nel 2027
LIVE
SVIZZERA
3 gior
42
55

Stipendi fino a 310mila franchi: ecco i lavori più pagati in Svizzera nel 2027

Ragazza di 19 anni investita
LIVE
LUGANO
2 gior

Ragazza di 19 anni investita

A terra tutti gli aerei: «Circostanze straordinarie e di sicurezza»
LIVE
STATI UNITI
1 gior
10
39

A terra tutti gli aerei: «Circostanze straordinarie e di sicurezza»

Sul podio della vergogna: guardate cosa succede a Melide
LIVE
MELIDE
1 gior
46
102

Sul podio della vergogna: guardate cosa succede a Melide

«I vostri risparmi sono in pericolo», in manette un 18enne che raggirava gli anziani
LIVE
BELLINZONA
1 gior
41
96

«I vostri risparmi sono in pericolo», in manette un 18enne che raggirava gli anziani

«Mamma, perché non hanno potuto salvare Stiven?»
LIVE
VALLESE
23 ore
9
73

«Mamma, perché non hanno potuto salvare Stiven?»

Se arrivi a mettere da parte questa cifra, sei nella metà superiore
LIVE
SVIZZERA
2 gior
21
30

Se arrivi a mettere da parte questa cifra, sei nella metà superiore

«Non è scontato che la partita si rigiochi»
LIVE
HCAP
2 gior
51
44

«Non è scontato che la partita si rigiochi»

Fa la raclette sul treno in direzione Ticino
LIVE
ZURIGO/TICINO
2 gior
22
105

Fa la raclette sul treno in direzione Ticino

Microsoft, guasto in 74 Paesi: «La situazione non migliora come previsto»
LIVE
STATI UNITI
2 gior
5
23

Microsoft, guasto in 74 Paesi: «La situazione non migliora come previsto»

Il PLR cala le sue cinque carte per il Governo: obiettivo raddoppio
LIVE
CANTONE
23 ore
44
143

Il PLR cala le sue cinque carte per il Governo: obiettivo raddoppio

Dal coma all'amore: la caduta che gli ha cambiato la vita
LIVE
SCI ALPINO
2 gior
22

Dal coma all'amore: la caduta che gli ha cambiato la vita

Formaggi contaminati, scatta l'allarme listeriosi: «La maggior parte è finita in ospedale»
LIVE
SVIZZERA
2 gior
1
40

Formaggi contaminati, scatta l'allarme listeriosi: «La maggior parte è finita in ospedale»

«Era un ragazzo adorabile, aveva già messo da parte soldi per comprare regali a mamma e sorella»
LIVE
ARGOVIA
2 gior

«Era un ragazzo adorabile, aveva già messo da parte soldi per comprare regali a mamma e sorella»

Outlook fuori uso: devi recuperare le ore di lavoro perse?
LIVE
SVIZZERA
1 gior
17
26

Outlook fuori uso: devi recuperare le ore di lavoro perse?

È tra le più ricercate d'Europa, ma vive indisturbata a Neuchâtel
LIVE
NEUCHÂTEL
1 gior
94

È tra le più ricercate d'Europa, ma vive indisturbata a Neuchâtel

Travolto e lasciato morire a bordo strada: arrestata una persona
LIVE
CONFINE
2 gior

Travolto e lasciato morire a bordo strada: arrestata una persona

Sbranato da una tigre durante le riprese di un video TikTok
LIVE
PAKISTAN
2 gior

Sbranato da una tigre durante le riprese di un video TikTok

«Lo sci? Lo praticano anche gli austriaci». E la naturalizzazione viene respinta
LIVE
ARGOVIA
2 gior
26
72

«Lo sci? Lo praticano anche gli austriaci». E la naturalizzazione viene respinta

Auto in contromano per pochi metri, interviene la polizia
LIVE
LUGANO
2 gior
9
13

Auto in contromano per pochi metri, interviene la polizia

Volo di 5 metri mentre fa giardinaggio, rischia la vita
LIVE
ASCONA
2 gior

Volo di 5 metri mentre fa giardinaggio, rischia la vita

Il caso della collaboratrice domestica che mette in imbarazzo Infantino
LIVE
CALCIO
2 gior
8
39

Il caso della collaboratrice domestica che mette in imbarazzo Infantino

Se la panne Microsoft tocca le istituzioni: «Siamo pronti a un black-out di 24, 48 o 72 ore?»
LIVE
CANTONE
1 gior
28
32

Se la panne Microsoft tocca le istituzioni: «Siamo pronti a un black-out di 24, 48 o 72 ore?»

A San Martino non c'è solo la festa
LIVE
MENDRISIO
15 ore
17

A San Martino non c'è solo la festa

Furti nei veicoli, c'è un arresto
LIVE
MENDRISIOTTO
19 ore
119

Furti nei veicoli, c'è un arresto

Uomini annegati e galli decapitati
LIVE
CADEMPINO
1 gior
21

Uomini annegati e galli decapitati

Sepolti nei boschi, i milioni nascosti dell'ex ministro di Orban
LIVE
UNGHERIA
16 ore
9
31

Sepolti nei boschi, i milioni nascosti dell'ex ministro di Orban

Via Giuliano Bignasca, c’è il ricorso: «Decisione da annullare»
LIVE
LUGANO
1 gior
109
190

Via Giuliano Bignasca, c’è il ricorso: «Decisione da annullare»

Era caduto in disgrazia, oggi aiuta gli altri a stare meglio: il video
LIVE
BELLINZONA
2 ore
2
18

Era caduto in disgrazia, oggi aiuta gli altri a stare meglio: il video

Va a cena con la ragazza, ma dimentica il fucile d'assalto nel bagagliaio
LIVE
GERMANIA / SVIZZERA
1 gior
61
60

Va a cena con la ragazza, ma dimentica il fucile d'assalto nel bagagliaio

Stipendi cantonali: «Il Ticino ha compensato il rincaro meno di tutti»
LIVE
CANTONE
2 gior
48
127

Stipendi cantonali: «Il Ticino ha compensato il rincaro meno di tutti»

Uno spettacolo tutto da ammirare: centinaia di cormorani sulle acque del Ceresio
LIVE
CASLANO
2 gior
23
54

Uno spettacolo tutto da ammirare: centinaia di cormorani sulle acque del Ceresio

Premiate le migliori apprendiste del 2026
LIVE
BELLINZONA
1 gior
21

Premiate le migliori apprendiste del 2026

«Il calcio italiano è marcio»
LIVE
CALCIO
1 gior
20
36

«Il calcio italiano è marcio»

Vallemaggia, tre nuovi indagati per presunti raggiri
LIVE
CEVIO
1 gior
18
52

Vallemaggia, tre nuovi indagati per presunti raggiri

Swiss, collisione sfiorata a New York: nel mirino i controllori di volo
LIVE
SVIZZERA/STATI UNITI
2 gior
1
29

Swiss, collisione sfiorata a New York: nel mirino i controllori di volo

Il cane fa pipì? A Mendrisio ora deve intervenire il padrone
LIVE
MENDRISIO
2 gior
68
148

Il cane fa pipì? A Mendrisio ora deve intervenire il padrone

«Nessuna garanzia per i posti di lavoro»
LIVE
CANTONE / SVIZZERA
2 gior
5
43

«Nessuna garanzia per i posti di lavoro»

Intervieni subito per evitare danni? Il Cantone potrebbe non rimborsarti
LIVE
CANTONE
1 gior
4
21

Intervieni subito per evitare danni? Il Cantone potrebbe non rimborsarti

Ha azzeccato i sei numeri e si intasca un milione
LIVE
SVIZZERA
15 ore
8
20

Ha azzeccato i sei numeri e si intasca un milione

Miss Universo Svizzera, ancora accuse: «Umiliazioni, pressioni e richieste di denaro»
LIVE
SVIZZERA
1 gior
3

Miss Universo Svizzera, ancora accuse: «Umiliazioni, pressioni e richieste di denaro»

Questi qui nessuna panne informatica potrà metterli fuori uso
LIVE
CANTONE
1 gior
15
40

Questi qui nessuna panne informatica potrà metterli fuori uso

Ciao Svizzera, Dalipi ha scelto
LIVE
PRISTINA
2 gior
41
87

Ciao Svizzera, Dalipi ha scelto

Blackout, senza corrente per circa un'ora
LIVE
CUGNASCO-GERRA
2 ore
5
17

Blackout, senza corrente per circa un'ora

Per la prima volta l'esercito svizzero avrà una suora come cappellana
LIVE
SVIZZERA
2 gior

Per la prima volta l'esercito svizzero avrà una suora come cappellana

Cremo se ne va: a rischio quasi metà della produzione di raclette
LIVE
VALLESE
1 gior
4
27

Cremo se ne va: a rischio quasi metà della produzione di raclette

Le richieste di Mosca: «Finlandia fuori dalla NATO e Moldavia divisa»
LIVE
GUERRA IN UCRAINA
1 gior
8
133

Le richieste di Mosca: «Finlandia fuori dalla NATO e Moldavia divisa»

ULTIME NOTIZIE OSPITE
Guerra ibrida e attacchi informatici: la nuova frontiera della sicurezza. Quanto è preparata la Svizzera?
LIVE
ELIO DEL BIAGGIO
55 min

Guerra ibrida e attacchi informatici: la nuova frontiera della sicurezza. Quanto è preparata la Svizzera?

Tredicesima AVS: NO all’aumento dell’IVA
LIVE
LORENZO QUADRI
2 ore
1
4

Tredicesima AVS: NO all’aumento dell’IVA

Fuochi d’artificio: possiamo festeggiare anche diversamente
LIVE
CHRISTIAN RIGHINETTI
19 ore
3
31

Fuochi d’artificio: possiamo festeggiare anche diversamente

Neutralità e realismo: perché il 29 novembre voterò sì
LIVE
NICOLÒ GHIELMINI
1 gior
1
27

Neutralità e realismo: perché il 29 novembre voterò sì

Verso le Cantonali 2027: il fondo della politica ticinese e il conto salato pagato dai cittadini
LIVE
MASSIMO BARTOLINI
1 gior
7

Verso le Cantonali 2027: il fondo della politica ticinese e il conto salato pagato dai cittadini

Voci
LIVE
CARMINE NICOLETTA
1 gior
4

Voci

Cassa pensione SNL: il passato è salpato, ma non è affondato
LIVE
DANIELE SCHMID
1 gior
4
13

Cassa pensione SNL: il passato è salpato, ma non è affondato

San Martino, quelle belle tradizioni che sanno di casa
LIVE
CHRISTIAN TRESOLDI
2 gior

San Martino, quelle belle tradizioni che sanno di casa

I 90 anni di Enrico Morresi
LIVE
COMITATO DI ATG
3 gior
6

I 90 anni di Enrico Morresi

Cadenazzo, altri semafori: gli automobilisti ne pagano il prezzo!
LIVE
KEVIN PIDÒ
3 gior
10
41

Cadenazzo, altri semafori: gli automobilisti ne pagano il prezzo!