Verso le Cantonali 2027: il fondo della politica ticinese e il conto salato pagato dai cittadini
Massimo Bartolini, Membro di comitato PVL Ticino
In vista delle elezioni cantonali del 2027, la politica ticinese sta mostrando il peggio di sé. Quando sembrava che il fondo fosse ormai stato toccato, lo spettacolo andato in scena negli studi di Teleticino la sera dell’11 novembre ha superato ogni limite. Un confronto di un disagio emblematico, da cui nessuno dei presenti è uscito bene. I regolamenti di conti e le antipatie personali andrebbero risolti al tavolino di un bar, non davanti alle telecamere del servizio pubblico o sulle pagine dei giornali. È stato uno spettacolo indecente, specchio fedele di quella che rischia di passare alla storia come la peggiore legislatura di sempre, purtroppo non ancora terminata.
Negli ultimi anni si sono sprecati tempo, energie e denaro pubblico per gestire i pasticci dei partiti e dei loro esponenti, trascurando le vere emergenze di un Cantone in affanno. Nel frattempo, i cittadini, schiacciati da premi di cassa malati insostenibili, caro affitti e stipendi al palo, perdono persino la voglia di recarsi alle urne.
Una scia interminabile di scandali
L’elenco delle vicende che hanno minato la credibilità delle istituzioni è impietoso:
- La gestione politica: dal caso Gobbi all’«arrocchino» leghista, passando per il caso Zali fino all’ultimo scandalo legato ad Hospita.
- La magistratura: nomine dettate più dall’appartenenza partitica che dal merito, accompagnate da inchieste penali e destituzioni all’interno del Tribunale penale.
- Le scuole e l'amministrazione: gli abusi negli istituti di Lugano e Giubiasco, fino al recente caso alla CSIA, segnati da allarmi inascoltati o messi a tacere, senza dimenticare gli strascichi giudiziari legati all’ex funzionario del DSS.
Nessun partito di Governo può chiamarsi fuori. Nella gestione di queste crisi e nella loro comunicazione, tutte le forze politiche portano una responsabilità diretta. Tutti sono complici di una stagione politica di bassissimo livello, consumata interamente sulla pelle della popolazione. Invece di ricevere risposte e trasparenza, i ticinesi assistono attoniti a faide interne degne dei peggiori bar di Caracas.
La retorica del cambiamento e il «manuale Cencelli»
Fa quasi tenerezza sentire oggi tutti i partiti invocare il cambiamento, lamentare la perdita di fiducia, quando nei fatti sono solo loro stessi i colpevoli, promettere di voler voltare pagina, e nessuno mostra la reale volontà di farlo. Ascoltare certi esponenti politici parlare in terza persona dei mali della politica Cantonale lascia esterrefatti: è la prova della loro totale mancanza di autocritica, della loro incapacità decisionale, del loro vivere in un Mondo parallelo e dell’unico vero obiettivo che li muove, ovvero salvare le proprie «cadreghe».
Un piccolo spiraglio è arrivato dalla Commissione parlamentare d’inchiesta (CPI) sul caso Hospita, che ha proposto misure di buon senso: nei Consigli d’amministrazione e nella magistratura bisogna scegliere persone competenti, non fedeli al partito. In altre parole, bisognerebbe stracciare il «manuale Cencelli». Ma in Ticino vige da sempre la regola del «abbiamo sempre fatto così», e non a caso qualche partito e i suoi esponenti stanno già mettendo le mani avanti per frenare le riforme.
Le regole minime per salvare le istituzioni
Tra pochi mesi la parola tornerà al popolo, nella speranza di poter finalmente scegliere persone eticamente integre, dedite al bene comune e non agli interessi di bottega. Nel frattempo, però, il Governo ha il dovere di agire subito, accogliendo senza esitazioni le raccomandazioni della CPI.
- Estendere l’obbligo di segnalazione a tutto il collegio governativo.
- Privilegiare le competenze rispetto alle logiche di partito nelle nomine pubbliche.
- Introdurre verifiche rigorose per i membri dei CdA degli enti pubblici e parapubblici, prevedendo meccanismi chiari di sospensione e revoca.
- Garantire trasparenza totale sui conflitti d’interesse.
- Rafforzare le commissioni d’inchiesta e adottare un severo codice di condotta per i politici.
Questa è la base minima per provare a risalire la china. Se non ci sarà una svolta immediata, già dalla prossima legislatura, prepariamoci a tempi ancora più bui, guidati da una classe dirigente inadeguata, sorda ai bisogni della gente e con una credibilità ridotta a zero. Un risultato, però, questa politica lo ha già ottenuto: riuscire a farsi deridere anche oltre Gottardo.