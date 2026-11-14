Verso le Cantonali 2027: il fondo della politica ticinese e il conto salato pagato dai cittadini

In vista delle elezioni cantonali del 2027, la politica ticinese sta mostrando il peggio di sé. Quando sembrava che il fondo fosse ormai stato toccato, lo spettacolo andato in scena negli studi di Teleticino la sera dell’11 novembre ha superato ogni limite. Un confronto di un disagio emblematico, da cui nessuno dei presenti è uscito bene. I regolamenti di conti e le antipatie personali andrebbero risolti al tavolino di un bar, non davanti alle telecamere del servizio pubblico o sulle pagine dei giornali. È stato uno spettacolo indecente, specchio fedele di quella che rischia di passare alla storia come la peggiore legislatura di sempre, purtroppo non ancora terminata.