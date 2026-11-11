Lugano, No alla stanza del consumo
Omar Wicht, Consigliere comunale, Lega Lugano
Sono contrario di principio alla creazione di una stanza del consumo di droga, eroina e crack, a Lugano.
E lo dico con chiarezza: non è una posizione contro chi soffre di una dipendenza. È una posizione contro una scelta sbagliata, che non cura nessuno e rischia di peggiorare la situazione per tutti.
Il costo non è indifferente. Stiamo parlando di soldi pubblici impiegati per creare uno spazio dove il consumo viene tollerato e organizzato, invece di investire con decisione in percorsi veri di uscita dalla dipendenza.
Il rischio, poi, è concreto: creare a Lugano una sorta di “crack house”. Un luogo riconoscibile, attrattivo, che finirebbe per concentrare il consumo e lo spaccio attorno a sé, invece di ridurlo.
E poi si creerebbe uno spiacevole precedente. Se si apre una stanza per chi consuma droga, allora perché non crearne una per gli alcolisti? O una per i ludopatici? O una per i dipendenti dal sesso? Le dipendenze vanno curate, non spostate in stanze.
C’è un altro pericolo che non possiamo ignorare: Lugano rischierebbe di diventare la capitale del Ticino del consumo di droga.
Arriverebbero tossicodipendenti da tutto il Ticino e dal Nord Italia, e questo creerebbe un caos ingestibile di tossicodipendenti, con conseguenze dirette su sicurezza, decoro, commerci e qualità di vita nei quartieri.
A mio modo di vedere serve più prevenzione. Ma non solo per la droga: per tutte le dipendenze, alcol in primis, che resta tra le più diffuse e sottovalutate.
Curare, prevenire, accompagnare: sì. Normalizzare il consumo in una stanza: no.