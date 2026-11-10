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Tredicesima AVS: dare con una mano e riprendere con l’altra

Graziano Besana, sostenitore di Avanti con Ticino&Lavoro
Tredicesima AVS: dare con una mano e riprendere con l’altra
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Tredicesima AVS: dare con una mano e riprendere con l’altra
Graziano Besana, sostenitore di Avanti con Ticino&Lavoro

Il finanziamento della tredicesima rendita AVS attraverso un aumento dell’IVA riapre una questione fondamentale: chi deve sostenere i costi della previdenza sociale e secondo quali criteri di equità?

Il prossimo 29 novembre i cittadini svizzeri saranno chiamati a esprimersi sull’aumento dell’IVA di 0,4 punti percentuali destinato al finanziamento supplementare dell’AVS.

La misura solleva un interrogativo: quanto del beneficio della tredicesima mensilità verrà assorbito dall’aumento del costo della vita che deriverà dall’aumento lineare dell’IVA?

L’IVA grava sui consumi quotidiani, indipendentemente dal reddito. Pensionati, famiglie e lavoratori contribuiscono attraverso i propri acquisti, ma il peso dell’imposta risulta proporzionalmente maggiore per chi dispone di risorse economiche limitate.

La tredicesima AVS nasce per rafforzare il potere d’acquisto degli anziani. Finanziarla attraverso l’IVA, un’iniqua imposta sui consumi, va certamente a ridurne l’efficacia.

C’è poi una questione di principio. L’AVS si fonda storicamente sulla solidarietà intergenerazionale: chi lavora contribuisce a finanziare le rendite di chi ha concluso la propria attività professionale. Un modello che al momento deve rimanere tale, in un sistema previdenziale che andrebbe finalmente rivisto nella sua totalità.

La crescente propensione del Consiglio federale e del Parlamento a considerare l’IVA come scappatoia per finanziare nuove esigenze pubbliche, dalla previdenza alla spesa militare, solleva ulteriori interrogativi sull’equità fiscale. Una scelta fin troppo facile, che tende a privilegiare la strada politicamente più semplice rispetto a riforme strutturali che richiederebbero maggiore coraggio e coerenza.

Così facendo Governo e Parlamento favoriscono una fonte di entrate ampia, lasciando in secondo piano alternative maggiormente legate alla reale capacità contributiva dei cittadini.

La vera sfida non è soltanto garantire il finanziamento dell’AVS, ma farlo senza compromettere il potere d’acquisto che la tredicesima rendita intende proteggere. Il voto del 29 novembre offre ai cittadini l’occasione di esprimersi non sulla necessità di sostenere i pensionati, ma sull’equità dello strumento scelto per finanziare tale sostegno. È questa la distinzione fondamentale su cui riflettere prima di recarsi alle urne.


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