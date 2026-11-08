Pecunia non olet, sed polluit

Ho espresso, tramite atto parlamentare, alcuni dubbi riguardo al nesso tra gli «impatti ambientali significativi» propri al settore dei metalli preziosi e la partecipazione economica a interventi su una superficie complessiva di circa un ettaro all’interno del territorio della Città di Mendrisio. Infatti, le azioni concrete di riduzione dell'impatto ambientale da parte di una azienda dovrebbero rispondere ai principi di pertinenza, significatività, adeguatezza, trasparenza e comparabilità. A dirlo è l’Ufficio federale dell’ambiente, per il quale per pertinenza s’intende che «la misura ambientale scelta, considerati tutti i settori ambientali, dovrebbe riferirsi a quelli che causano i maggiori impatti ambientali dell’impresa ed essere in linea con l’attività principale della stessa» mentre secondo il principio di significatività grazie a queste misure «dovrebbero essere raggiunti miglioramenti ambientali significativi e dimostrabili, misurati sull’intero ciclo di vita dei prodotti.»

Credo che sia lecito preoccuparsi riguardo la coerenza, la proporzionalità e la significatività rispetto agli «impatti ambientali significativi» propri al core businness di Argor-Heraeus SA e le proposte opere di rigenerazione della biodiversità sul territorio della Città di Mendrisio per quanto riguarda la loro scala (l’impatto ambientale delle attività di Argor-Heraeus SA potrebbe essere più importante di 0.55 ha equivalenti), il luogo dove esse si svolgeranno (il territorio della Città di Mendrisio o il sedime di Argor-Heraeus SA potrebbero non essere i luoghi dove le attività dell’azienda imporrebbero la maggiore necessità di vedere un ripristino degli ecosistemi) e all’impegno economico (la donazione proposta da Argor-Heraeus SA potrebbe non essere equiparabile all’entità delle spese derivanti dall’impatto ambientale del ciclo di vita dei suoi prodotti). La Città, e per estensione cittadini e cittadine, corre quindi il rischio di esporsi a potenziali pratiche di greenwashing, quando avrebbe invece tutti i motivi per tenere la schiena dritta e rifiutare un tale dono.