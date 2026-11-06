L'Avs e le armi le paghino i poveri

C'è poi un ragionamento di fondo che va stroncato: quello secondo cui aumentare l'IVA starebbe diventando la risposta automatica a ogni nuova richiesta di risorse. Non dimentichiamo che anche l'esercito ha recentemente proposto un aumento dell'IVA dello 0,5% per finanziare il piano di riarmo che NATO e UE stanno imponendo anche al nostro Paese, e per coprire indirettamente i costi di acquisti fallimentari (dai Patriot che vedremo forse fra 5-10 anni allo scandaloso caso degli F-35). Pensioni dignitose e sistemi d'arma dai prezzi gonfiati finirebbero così sullo stesso conto: quello delle fasce meno favorite.

Non regge, allora, l'obiezione di comodo - a cui si è purtroppo accodata anche una parte della sinistra - secondo cui le fasce sfavorite sarebbero poco toccate, perché verrebbe alzata unicamente l'aliquota ordinaria e non quella ridotta. È vero che una quota consistente delle spese delle famiglie a basso reddito riguarda beni soggetti all'aliquota ridotta; è altrettanto vero, però, che queste stesse famiglie destinano tra il 20 e il 30% delle proprie spese a beni soggetti all'aliquota ordinaria. E nella società odierna quei beni non sono affatto meno essenziali degli altri: basti pensare alla benzina, all'olio da riscaldamento, alle spese di telefonia. Difficile liquidarli come consumi dettati da capricci.

In un momento di crescente precarietà e crisi sociale, la sinistra dovrebbe rifiutare chiaramente un modello in cui il costo di pensioni dignitose per chi ha lavorato una vita intera e di sistemi d'arma dai prezzi gonfiati ricade sulle fasce meno favorite. Dovrebbe invece rivendicare una distribuzione più equa del carico fiscale, chiedendo un contributo maggiore a chi dispone di patrimoni e redditi elevati e a chi ha tratto enormi profitti dalle dinamiche internazionali in corso.