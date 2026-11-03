Fuochi d’artificio: per risolvere un problema non serve sempre un divieto

A mio avviso, no. Dietro questa votazione c’è infatti una domanda molto più interessante dei fuochi d’artificio: che cosa ci aspettiamo dallo Stato? Che intervenga ogni volta che un comportamento può creare un disturbo, oppure che stabilisca regole ragionevoli lasciando poi spazio alla responsabilità delle persone? Io continuo a preferire la seconda strada. I fuochi d’artificio non sono oggi una terra di nessuno. Esistono già prescrizioni e misure di sicurezza. Devono essere utilizzati senza mettere in pericolo persone, animali o cose e, quando il rischio d’incendio lo richiede, possono essere imposte limitazioni. Questo non significa che non si possa fare meglio. Significa farlo dove serve e nella misura in cui serve. E significa anche rispettare il nostro federalismo. Se si ritiene necessario introdurre ulteriori restrizioni, lasciamo che siano i Cantoni e, dove opportuno, i Comuni a farlo, tenendo conto delle diverse realtà locali. Non tutto ciò che può essere regolato deve necessariamente esserlo a livello federale. Un conto è l’uso sconsiderato di petardi in un quartiere densamente abitato, un altro sono alcuni fuochi durante una ricorrenza. Un conto è accenderli durante un periodo di siccità, un altro farlo quando non esiste un particolare pericolo. Trattare situazioni differenti nello stesso modo è certamente semplice, ma non necessariamente è intelligente.