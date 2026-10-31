Bellinzona e la progressiva riduzione dei posteggi: quale futuro per il centro?

Se poi l'obiettivo è contrastare le isole di calore, non sarebbe più efficace una strategia diffusa invece di concentrare tutto su un singolo posteggio? Le superfici asfaltate e senza ombra surriscaldano la città. Servirebbe una rete di alberi ad alto fusto e chioma ampia nelle piazze, lungo le strade e nei luoghi più frequentati: penso a Piazza del Sole, a Piazza Indipendenza e agli assi che portano al centro. Alberi scelti in base al luogo, ai sottoservizi e alla sicurezza, con eventuale adeguamento del Piano regolatore, offrirebbero ombra, comfort estivo e maggiore vivibilità. Non un intervento isolato, ma una politica urbana coerente per tutta Bellinzona.

Va considerata anche la gestione futura dell'ex Stallone. Un parco, da solo, non garantisce di diventare un luogo vissuto e curato. Senza un progetto chiaro di manutenzione, illuminazione e sicurezza, rischia di diventare un'area poco frequentata o problematica. La qualità di uno spazio pubblico dipende anche da quanto è accogliente e sicuro nel tempo.