Bellinzona, prima di aumentare le imposte, impariamo a risparmiare

Nessuno mette in discussione l’importanza di investire in scuole, infrastrutture, manutenzione e servizi essenziali. Ma tra ciò che è necessario e ciò che è semplicemente desiderabile esiste una differenza sostanziale. Non tutto deve essere realizzato subito, né ogni progetto ambizioso rappresenta automaticamente un buon investimento. Contano l’utilità collettiva, i costi futuri e il numero di cittadini che ne trarranno beneficio.

Il denaro pubblico non è infinito e non è senza proprietario. Con i soldi degli altri, del resto, sono tutti bravi a coltivare grandi ambizioni. La responsabilità consiste nel scegliere con giudizio, rinunciando alle opere rinviabili e alle manie di grandezza che rischiano di avvantaggiare pochi a spese di tutti.