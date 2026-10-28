Per i giovani servono coinvolgimento e istruzione

La base da cui avviare un percorso lungo e tutt'altro che semplice potrebbero fornirla i nostri Comuni: prima di proporre un progetto che riguarda la popolazione più giovane, è necessario ascoltarla: capirne i bisogni, soppesare le critiche. Pensare di costruire infrastrutture destinate ai giovani e sperare che siano poi loro a riempirle di contenuti è un ragionamento sbagliato. La politica comunale e cantonale dovrebbe pensare con i giovani, andando oltre i contenitori istituzionali di pura cosmesi. Le Commissioni giovanili hanno ragion d’essere solo se le riflessioni e le proposte che emergono al loro interno riescono a tradursi in un’influenza concreta sul dibattito politico. Questo coinvolgimento potrà rafforzare il senso di appartenenza a una comunità e consolidare la dignità delle giovani generazioni in quanto cittadini.

La scuola rappresenta un altro pilastro fondamentale delle nostre società. Come ricorda l’economista Thomas Piketty in un suo recente articolo, investire nell’istruzione è una condizione essenziale per guardare al futuro con fiducia. Significa offrire a ogni giovane gli strumenti necessari per costruire il proprio percorso di vita, indipendentemente dalle condizioni economiche, sociali o familiari di partenza. Questo impegno diventa ancora più importante laddove le difficoltà sociali sono più marcate, situazioni nelle quali l’ente pubblico è chiamato a intervenire con particolare attenzione, affinché a tutti siano garantite concrete opportunità di crescita e di emancipazione. Mi auguro che le mobilitazioni pacifiche in corso contribuiscano a riportare i temi scolastici e sociali al centro dell'attenzione politica. Amedeo Mapelli Docente e consigliere comunale di Chiasso