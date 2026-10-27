20 novembre: il diritto di essere ascoltati

Ma oggi manifestare è diventato più difficile. Lo vediamo nei giornali, nella vicina Italia, in tutta Europa: in mezzo a chi manifesta pacificamente si infilano quasi sempre terzi soggetti che non c'entrano nulla con le vostre idee. Gente che viene solo per delinquere, per rompere, per cercare lo scontro.La legge dice che il servizio d'ordine spetta alla Polizia, ed è giusto così. Ma chi organizza ha una responsabilità morale che viene prima della legge: quella di proteggere i propri ragazzi e la propria manifestazione.Serve un coordinamento interno, lucido e coraggioso, capace di riconoscere chi vuole rovinare tutto e di allontanarlo subito. Perché non si può chiedere alla Polizia di fare tutto da sola. Come dice il proverbio, "non si può cantare e portare la croce". Il mio è un invito, non un rimprovero.