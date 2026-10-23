Solidarietà ai due agenti feriti sull’A2

Come segretario cantonale dei Giovani Leghisti e consigliere comunale a Cadempino, desidero esprimere pubblicamente la mia solidarietà ai due poliziotti coinvolti e a tutte le donne e gli uomini che ogni giorno indossano una divisa per garantire la nostra sicurezza.

Dietro ogni uniforme ci sono persone, famiglie e affetti. Ci sono professionisti che, quando ricevono una chiamata, non possono sapere quale rischio li attenda. Eppure intervengono, spesso in pochi istanti, mettendo la propria incolumità in secondo piano per proteggere quella degli altri.