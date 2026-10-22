ECAM: una situazione di stallo che non rende giustizia né agli ospiti né al personale

A peggiorare il quadro è il comportamento del Municipio di Mendrisio. Le risposte alla nostra interrogazione sono arrivate soltanto dopo cinque mesi - e dopo che le abbiamo sollecitate più volte -, a fronte di un termine di legge che ne prevede solo due. E, come se non bastasse, ci siamo visti recapitare risposte ben poco esaustive: due o tre righe per punto, scritte tanto per dare un "contentino" e liquidare la pratica.

​Questo modo di agire ci piace poco. Oltre a mancare la chiarezza all'interno di ECAM, da parte del Comune di Mendrisio non vediamo la volontà di sistemare le cose o, quantomeno, di fare piena luce sulla vicenda. Una trasparenza che riteniamo un diritto doveroso nei confronti di tutta la cittadinanza e di chi ha un familiare ospite nelle case anziani gestite da ECAM.