Sotto la divisa batte un cuore: non lasciamo soli i nostri poliziotti

Non siamo nel Far West. Non possiamo accettare che la violenza diventi un linguaggio politico e che il disordine diventi normalità. Abbiamo bisogno di una Polizia che operi con rispetto e professionalità, è vero. Ma è altrettanto vero che la Polizia ha bisogno di noi.

Senza il sostegno della gente, nessuna divisa regge. Un Paese non è sicuro perché ha più poliziotti. È sicuro perché ha cittadini che riconoscono il valore di chi rischia la vita per preservare la loro.