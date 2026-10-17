Manifestare è un diritto. Distruggere no

La polizia è chiamata ad intervenire per garantire l'ordine pubblico e la sicurezza. Lo devono fare, è il loro compito, è quello che lo Stato gli ha dato e che devono rispettare. Non sono nemici. Non sono violenti. Sappiate che fra tanti poliziotti ci possono essere i vostri genitori, i vostri fratelli, i vostri amici, che non vorrebbero mai trovarsi confrontati con queste azioni. La polizia ha già compiti gravosi e pericolosi. E a loro vengono tolte risorse e tempo per occuparsi di crimini e violenze vere, solo per dover respingere ragazzi che a volte nemmeno sanno perché stanno manifestando. E poi si aggrediscono le autorità perché i minorenni vengono ammanettati e arrestati. Ma non esiste azione senza conseguenza.