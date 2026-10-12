Abbiamo l’Intelligenza Artificiale, ma la Pubblica Amministrazione usa ancora quella naturale?

L’USI – l’Università della Svizzera italiana – rappresenta certamente una realtà importante per il nostro Cantone, così come la SUPSI – la Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana – è un punto di riferimento per la formazione applicata e per il rapporto tra competenze, innovazione e mondo del lavoro.

Ma abbiamo anche giovani ticinesi che scelgono di formarsi in istituzioni di livello internazionale, come i prestigiosi Politecnici federali di Zurigo e Losanna, fra i migliori al mondo. Non è un problema che i nostri giovani guardino oltre Gottardo: il vero problema sarebbe non riuscire, una volta formati, a offrire loro un Ticino capace di valorizzare le competenze che hanno acquisito.