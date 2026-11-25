Di solito la immaginiamo con una lettera di sollecito o con la fila per un pacco di cibo. Quella che tocca i figli fa meno rumore. Un bambino che non va alla festa di compleanno, perché poi bisognerebbe ricambiare. Una ragazza che a un certo punto dice di non avere più voglia di nuotare, e in casa nessuno insiste. Sono situazioni tipiche, non storie che conosco una per una, ma credo che molti genitori, allenatori e monitori le abbiano viste da vicino.

Mi pesa soprattutto la fatica che fanno i genitori per non farlo vedere. Si trova una scusa: la palestra è lontana, gli orari non vanno bene, magari l'anno prossimo. Dire «non possiamo» davanti a un figlio sembra quasi più difficile che non arrivare a fine mese. E i ragazzi capiscono in fretta. Dopo un paio di risposte vaghe smettono di chiedere. Temo che quel silenzio se lo portino dietro più a lungo di qualsiasi quota non pagata.