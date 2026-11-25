La squadra che costa troppo
Di solito a settembre, nelle società sportive e nelle scuole di musica del Ticino, si aprono le iscrizioni. Arriva un foglio con la quota dell'anno, e poi la tuta, le trasferte, il materiale. Per molte famiglie è un conto da fare con calma. Per altre è il momento in cui un genitore capisce che, quest'anno, non si può.
Ci ho ripensato leggendo il rapporto annuale del Soccorso d'inverno Ticino, ripreso in questi giorni da Tio.ch e dal Corriere del Ticino. L'associazione aiuta chi fatica a pagare l'affitto, una bolletta o il dentista. Tra le persone sostenute nell'ultimo anno, secondo il rapporto, ci sono 353 bambini. Accanto agli aiuti per le spese urgenti, porta avanti un programma che permette a ragazzi di famiglie in difficoltà di fare un'attività sportiva o culturale. Il fatto che serva un programma apposta mi ha fatto pensare. Prima ancora che nei conti, la povertà si vede in quello che un bambino non fa.
Di solito la immaginiamo con una lettera di sollecito o con la fila per un pacco di cibo. Quella che tocca i figli fa meno rumore. Un bambino che non va alla festa di compleanno, perché poi bisognerebbe ricambiare. Una ragazza che a un certo punto dice di non avere più voglia di nuotare, e in casa nessuno insiste. Sono situazioni tipiche, non storie che conosco una per una, ma credo che molti genitori, allenatori e monitori le abbiano viste da vicino.
Mi pesa soprattutto la fatica che fanno i genitori per non farlo vedere. Si trova una scusa: la palestra è lontana, gli orari non vanno bene, magari l'anno prossimo. Dire «non possiamo» davanti a un figlio sembra quasi più difficile che non arrivare a fine mese. E i ragazzi capiscono in fretta. Dopo un paio di risposte vaghe smettono di chiedere. Temo che quel silenzio se lo portino dietro più a lungo di qualsiasi quota non pagata.
Una squadra, un coro o una banda, in un paese come il nostro, sono molto più di un'ora di attività. Sono il posto dove un ragazzo trova un adulto che lo segue e amici diversi da quelli di tutti i giorni. Restarne fuori per soldi vuol dire perdere un pezzo di comunità.
Immagino che in tante società succeda già di chiudere un occhio sulla quota, o di far trovare una tuta usata senza fare domande. È una generosità preziosa. Però dipende dalla sensibilità di una persona e dai conti di un anno, e chi deve chiedere lo fa quasi sempre con imbarazzo.
Si potrebbe darle una forma più stabile e più discreta. Penso a Comuni e società sportive o culturali che si accordano su un piccolo fondo, a cui una famiglia possa rivolgersi senza dover raccontare la propria situazione a chi allena suo figlio. Oppure a una quota ridotta già scritta nel regolamento, così che chiederla diventi una possibilità come un'altra e non un favore da domandare a bassa voce. Le associazioni che se ne occupano da anni sanno come farlo senza mettere nessuno in difficoltà, e la loro esperienza potrebbe servire a chi vuole cominciare.
Una famiglia stringe la cinghia su molte cose prima di toccare l'allenamento del figlio. Quando arriva anche lì, credo che qualcosa lo perda tutta la squadra.