Ticino, tutti in fuga con il portafoglio: compriamo dove costa meno!
Elio Del Biaggio
Facciamo la spesa in Italia, mangiamo oltreconfine, acquistiamo online dall'estero e cerchiamo ogni possibile rimborso IVA. Non è soltanto una questione di convenienza: è il segnale di un potere d'acquisto sempre più sotto pressione.
Siamo diventati tutti consumatori con la valigia pronta: attraversiamo il confine per fare la spesa, acquistiamo in Italia dove molti prodotti costano sensibilmente meno, approfittiamo delle possibilità di rimborso dell'IVA e, quando possiamo, ordiniamo online da rivenditori esteri. L'importante è risparmiare e, francamente, come dare torto a chi cerca di far quadrare i conti?
Quando affitti, premi di cassa malati, energia, carburante, trasporti, servizi e generi alimentari continuano a rincarare, mentre i salari faticano a tenere il passo, ogni franco risparmiato diventa prezioso. Le famiglie non possono vivere di patriottismo commerciale, né tantomeno pagare sistematicamente di più soltanto per acquistare entro i confini cantonali: tutelare il proprio potere d'acquisto non è un capriccio, ma una necessità.
E non si tratta soltanto di riempire il carrello della spesa: anche mangiare fuori, soprattutto nella fascia di confine italiana, può costare sensibilmente meno. Una famiglia che in Svizzera deve rinunciare a una pizza, a un pranzo oppure a una cena al ristorante per ragioni economiche, oltreconfine può magari concedersi qualche ora di tranquillità e convivialità, senza gravare eccessivamente sul bilancio domestico. Anche questo significa qualità di vita: poter uscire ogni tanto, stare insieme e concedersi un piccolo piacere senza doverci pensare due volte. Perché anche il tempo libero e la convivialità non dovrebbero diventare privilegi riservati a chi dispone di un portafoglio particolarmente generoso.
Ma c'è un paradosso che merita una riflessione: continuiamo a parlare di sostegno al commercio locale, di economia ticinese, di occupazione e di potere d'acquisto, ma poi una fetta crescente della spesa finisce oltreconfine o nelle casse di piattaforme online internazionali. Non per moda e nemmeno per disaffezione verso il proprio territorio, ma spesso semplicemente per necessità e convenienza.
Possiamo davvero biasimare i consumatori se, davanti a differenze di prezzo sempre più evidenti, scelgono dove il proprio denaro vale di più? Possiamo rimproverare una famiglia che risparmia decine o centinaia di franchi facendo acquisti in Italia oppure online? E soprattutto, possiamo continuare a chiedere ai cittadini di sostenere l'economia locale senza interrogarci sulla competitività dei prezzi, sui costi e sulle condizioni che rendono sempre meno conveniente acquistare o persino mangiare fuori casa nostra?
Naturalmente, il commercio locale sostiene posti di lavoro, attività economiche, servizi e gettito fiscale. Non è indifferente dove spendiamo il nostro denaro, ma nemmeno può esserlo quanto ci rimane in tasca alla fine del mese. La solidarietà verso il territorio non può trasformarsi in un obbligo a pagare sempre di più. Non si può pretendere fedeltà commerciale da chi deve continuamente fare i conti con rincari, stipendi che perdono potere d'acquisto e spese sempre meno sostenibili.
Forse sarebbe opportuno che anche la politica, anziché limitarsi agli appelli a comprare
locale, si interrogasse sulle ragioni di questa fuga di consumi. Perché non basta chiedere ai cittadini di sostenere il Ticino se poi il Ticino diventa sempre meno conveniente per chi ci vive e ci lavora: servono condizioni competitive, attenzione ai costi, misure concrete e una politica economica capace di guardare oltre gli slogan ed i proclami elettorali.
E allora continuiamo pure a fare la spesa oltreconfine, a confrontare offerte, a cercare rimborsi IVA, a mangiare in Italia e a ordinare online. Non siamo diventati meno legati al nostro territorio: siamo semplicemente diventati più attenti al valore dei nostri soldi. Perché il consumatore non è un bancomat al servizio dell'economia locale, ma una persona che lavora, paga le imposte, sostiene le spese della propria famiglia e vorrebbe anche potersi permettere qualche acquisto, un pranzo fuori o una cena al ristorante senza dover fare continuamente i salti mortali.
Ci ripetono che dobbiamo comprare locale per salvare l'economia ticinese. Ma una domanda è inevitabile: chi si preoccupa di salvare il portafoglio dei ticinesi? Prima di essere consumatori, siamo cittadini, lavoratori e famiglie che devono arrivare a fine mese, fare i conti con stipendi che faticano a tenere il passo con i rincari e decidere attentamente dove spendere ogni franco.
Il vero lusso, oggi, non è acquistare in Svizzera anziché oltreconfine, né concedersi una cena in un ristorante ticinese: il vero lusso è poterselo ancora permettere senza dover rinunciare a qualcos'altro.
Non si può pretendere che siano sempre i consumatori a salvare il commercio locale, quando il sistema non riesce a tutelare il loro potere d'acquisto. La solidarietà verso l'economia ticinese non può trasformarsi in un obbligo morale a pagare di più: se il commercio ha bisogno dei clienti, i clienti hanno bisogno di prezzi sostenibili. E, soprattutto, le famiglie non possono vivere di appelli al patriottismo economico: devono vivere con il proprio stipendio.