E allora continuiamo pure a fare la spesa oltreconfine, a confrontare offerte, a cercare rimborsi IVA, a mangiare in Italia e a ordinare online. Non siamo diventati meno legati al nostro territorio: siamo semplicemente diventati più attenti al valore dei nostri soldi. Perché il consumatore non è un bancomat al servizio dell'economia locale, ma una persona che lavora, paga le imposte, sostiene le spese della propria famiglia e vorrebbe anche potersi permettere qualche acquisto, un pranzo fuori o una cena al ristorante senza dover fare continuamente i salti mortali.

Ci ripetono che dobbiamo comprare locale per salvare l'economia ticinese. Ma una domanda è inevitabile: chi si preoccupa di salvare il portafoglio dei ticinesi? Prima di essere consumatori, siamo cittadini, lavoratori e famiglie che devono arrivare a fine mese, fare i conti con stipendi che faticano a tenere il passo con i rincari e decidere attentamente dove spendere ogni franco.