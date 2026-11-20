Ascoltate i nostri ragazzi, prima che sia troppo tardi
SANDRO FORA
SANDRO FORA
Oggi i giovani hanno fatto il canto del cigno.
Non è stata una voce forte. È stato un lamento. Un lamento di chi sta male e non sa più a chi dirlo.
Io ero presente. Ero lì, con loro, in piazza.
Ho visto volti giovanissimi. Occhi sinceri, un po’ spaventati, ma pieni di speranza. E accanto a loro, persone più grandi, genitori, nonni, che erano lì con loro e per loro. Come dovrebbe essere sempre.
Non sono teppisti. Non sono dissacratori. Sono i nostri ragazzi. Sono i nostri figli. Sono i nostri nipoti. Sono il nostro futuro.
Abbiamo il coraggio di guardarli in faccia? Abbiamo il coraggio di sostenerli davvero?
Ho sentito commenti da chi non era presente. Commenti tristi, poco edificanti. Da persone che hanno sicuramente figli o nipoti. Eppure, invece di ascoltare, hanno giudicato.
Ma ascoltare è un atto d’amore. Discutere è un atto civile. È educativo. È soprattutto un aiuto.
Perché i nostri ragazzi oggi non hanno corazze forti per difendersi. Sono fragili, sono sensibili, sono esposti a un mondo molto più duro del nostro. Hanno bisogno di noi. Hanno bisogno di noi uomini, genitori, nonni. Hanno bisogno di sentirsi dire: _“Ci siamo. Non sei solo.”_
Loro oggi ci stavano dicendo: stiamo male. Non ci sta bene.
E noi cosa facciamo? Giriamo la testa dall’altra parte?
Noi, 50 anni fa, non avevamo il coraggio di farci sentire. Abbassavamo la testa. Stavamo zitti. Avevamo paura.
Oggi loro quel coraggio ce l’hanno. E io, vedendoli chiedere i loro diritti, mi sono sentito in vergogna. Perché il coraggio che hanno loro, noi non lo avevamo.
Sicuramente qualcuno sarà contrario a questo mio contributo. Ma poco conta. Davvero poco.
Perché la domanda è una sola: «Vogliamo veramente il bene dei nostri ragazzi?»
Se la risposta è sì, allora dobbiamo dimostrarlo. Stiamogli vicino. Teniamoli per mano. Accompagnamoli sulla strada sicura. Non lasciamoli soli a cantare il loro canto del cigno.
I giovani sono importanti. Sono la cosa più importante che abbiamo. Senza di loro, non abbiamo futuro. Ascoltiamoli. Ora. Con il cuore