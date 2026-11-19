Questo scenario penalizza fortemente chi si mette a disposizione della comunità, sia in Municipio sia in Consiglio comunale: un quadro in cui le idee vengono soffocate e si è costretti a governare unicamente per far quadrare i conti, schiacciati da spese ricorrenti — imposte dal Cantone e dai Consorzi — che divorano gran parte del gettito d’imposta e crescono anno dopo anno.