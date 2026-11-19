Preventivi difficili per i Comuni e le Città ticinesi
Matteo Muschietti – Municipale e sentinella dell'ambiente
COLDRERIO - Novembre è tradizionalmente il mese in cui i Comuni si apprestano a redigere il preventivo di spesa per l'anno successivo. Tuttavia, al termine di analisi finanziarie approfondite, emerge una realtà spiacevole e ricorrente: i costi continuano ad aumentare in modo inesorabile.
Il motivo principale risiede nel fatto che il Cantone riversa sempre più oneri finanziari sui Comuni — in particolare nel settore sociosanitario e in altri ambiti — mentre la gestione dei consorzi (come protezione civile, pompieri, depurazione delle acque e altri servizi essenziali) assorbe gran parte del gettito fiscale raccolto tramite il moltiplicatore d’imposta.
Di conseguenza, per il 2027, sia le Città sia i Comuni ticinesi prevedono nella maggior parte dei casi un disavanzo d'esercizio. Persino gli enti locali che dispongono di un "tesoretto" di riserva si trovano costretti a eroderlo pur di mantenere i servizi efficienti, cercando di evitare un drastico innalzamento del moltiplicatore d’imposta per i cittadini.
Questi sono momenti particolarmente difficili per le amministrazioni locali, che perdono progressivamente la facoltà di introdurre nuove opportunità per i propri concittadini. Anche sul fronte degli investimenti, i Comuni sono obbligati a compiere calcoli estremamente mirati per evitare il collasso finanziario.
Ma quale futuro attende i Comuni ticinesi? Il rischio concreto è che si trasformino in semplici enti di amministrazione contabile, focalizzati unicamente sul tentativo di preservare i servizi attuali, senza alcuna prospettiva di sviluppo o di miglioramento della qualità di vita della popolazione.
Questo scenario penalizza fortemente chi si mette a disposizione della comunità, sia in Municipio sia in Consiglio comunale: un quadro in cui le idee vengono soffocate e si è costretti a governare unicamente per far quadrare i conti, schiacciati da spese ricorrenti — imposte dal Cantone e dai Consorzi — che divorano gran parte del gettito d’imposta e crescono anno dopo anno.
Non si può continuare su questa strada. È urgente trovare soluzioni concrete, a partire da un intervento del Cantone volto a sgravare i Comuni da questo peso crescente, per evitare una deriva che, se lasciata a se stessa, finirà per erodere definitivamente l'autonomia dei Comuni ticinesi.