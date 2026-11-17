Il prezzo della guerra: quando anche noi diventiamo parte della catena
Corrado Amato, membro di comitato di Viva Ticino
Corrado Amato, membro di comitato di Viva Ticino
Sappiamo davvero che cosa finanziamo e quali conseguenze possono avere le nostre scelte economiche?
Il 29 novembre 2026 saremo chiamati alle urne per esprimerci sulla modifica della Legge federale sul materiale bellico. Una votazione che merita una riflessione ben più ampia del semplice dibattito sulle esportazioni di armi.
Quando parliamo di materiale bellico, pensiamo subito a fucili, carri armati, missili, munizioni e aerei da combattimento. Ma la realtà è molto più complessa. Dietro ogni sistema d’arma esiste un’intera catena industriale: componenti elettronici, microchip, semiconduttori, software e tecnologie indispensabili al funzionamento delle moderne apparecchiature militari.
Ci siamo mai chiesti a che cosa possono servire questi prodotti? E soprattutto, siamo consapevoli che, attraverso fondi, banche, broker e investimenti finanziari, possiamo sostenere economicamente società coinvolte nell’industria degli armamenti?
Non significa che ogni investitore conosca la destinazione dei propri investimenti, né che ogni componente elettronico venga utilizzato a scopi militari. Ma esiste una responsabilità etica che non possiamo ignorare.
Dietro le cifre dei mercati finanziari ci sono conseguenze reali. Ci sono esseri umani: bambini, donne, donne incinte, anziani e famiglie intere che perdono la vita, la casa e il proprio futuro.
Quando un’arma viene utilizzata, non sono gli investitori a trovarsi sotto le bombe. Sono persone innocenti, spesso estranee alle decisioni di chi governa e di chi trae profitto dai conflitti.
Dobbiamo quindi porci una domanda: è davvero necessario che un’azienda o un investitore debbano trarre beneficio economico dalla produzione di strumenti destinati alla guerra?
Le aziende che producono materiale bellico possiedono competenze, tecnologie, personale qualificato e capacità industriali che potrebbero essere indirizzati anche verso altri settori. Perché non investire maggiormente nella medicina, nelle tecnologie civili, nelle energie rinnovabili, nella ricerca e nelle infrastrutture? Perché non creare attività produttive che generino occupazione, innovazione e benessere senza avere come possibile conseguenza la morte di esseri umani?
La sicurezza di un Paese è importante e non può essere ignorata. Ma sicurezza e sviluppo non dovrebbero significare dipendenza economica dalla guerra.
Siamo nel terzo millennio. Abbiamo raggiunto traguardi straordinari nella scienza e nella tecnologia. Eppure continuiamo a investire enormi risorse nella capacità di distruggerci reciprocamente.
Non possiamo limitarci a condannare le guerre quando le vediamo in televisione, per poi disinteressarci delle responsabilità economiche e industriali che possono alimentarle.
La pace non è soltanto l’assenza di combattimenti. È anche una scelta di responsabilità, di economia, di coscienza e di rispetto per la vita.
Prima di decidere il 29 novembre, fermiamoci a riflettere non soltanto sulle conseguenze politiche della modifica legislativa, ma anche sul modello di società che vogliamo sostenere.
Svegliamoci. Il progresso di una civiltà non si misura dalla capacità di costruire armi sempre più sofisticate, ma dalla capacità di proteggere la vita umana.