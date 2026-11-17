Quando parliamo di materiale bellico, pensiamo subito a fucili, carri armati, missili, munizioni e aerei da combattimento. Ma la realtà è molto più complessa. Dietro ogni sistema d’arma esiste un’intera catena industriale: componenti elettronici, microchip, semiconduttori, software e tecnologie indispensabili al funzionamento delle moderne apparecchiature militari.

Ci siamo mai chiesti a che cosa possono servire questi prodotti? E soprattutto, siamo consapevoli che, attraverso fondi, banche, broker e investimenti finanziari, possiamo sostenere economicamente società coinvolte nell’industria degli armamenti?