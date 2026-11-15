Il Ticino non può permettersi giovani che smettono di crederci
Carmine Nicoletta, attivo in AVANTI con Ticino & Lavoro
Che cosa pensa un ragazzo di vent'anni che manda l'ennesima candidatura senza ricevere risposta? E che cosa pensa chi, dopo quarant'anni di lavoro, sente che quello che sa non interessa più a nessuno? Sono due persone diverse, con due vite diverse. Eppure spesso provano la stessa cosa: di non essere viste.
Si sente dire che i giovani non hanno più voglia di lavorare. Io non ci credo. Lo vedo ogni settimana con gli apprendisti che accompagno: chiedono un lavoro che abbia un senso, vogliono imparare, proporre, crescere. Quello che a volte manca non è la voglia. È la fiducia. In un sondaggio nazionale, il 96% dei giovani dice di non sentirsi, almeno a volte, preso sul serio sul posto di lavoro. Quando ti senti ripetere "aspetta il tuo turno", prima o poi smetti di alzare la mano.
E il tempo non ci aspetta. Il Ticino è il cantone svizzero dove il ricambio tra generazioni è più difficile: per ogni 100 persone tra i 15 e i 39 anni ce ne sono 136 tra i 40 e i 64. Nei prossimi anni molte di loro lasceranno il lavoro. Con loro rischiamo di perdere un sapere che non sta scritto in nessun manuale: come si calma un cliente arrabbiato, come si risolve un imprevisto alle sette di sera, come si tiene unita una squadra nei momenti duri.
Esperienza e idee nuove non sono rivali. Sono come due mani: con una sola si fa fatica. Chi ha anni di mestiere sa quali errori evitare. Chi arriva oggi vede strade che prima non esistevano. Ma questo incontro non nasce da solo. Va voluto.
Penso a due cose semplici. La prima: fare degli ultimi anni prima della pensione degli anni di trasmissione, con del tempo riconosciuto per affiancare un giovane, in uno scambio che vada nei due sensi. La seconda: dare ai giovani uno spazio vero dove proporre, e garantire loro sempre una risposta, anche quando è un no. Le piccole aziende, che non hanno uffici del personale, avrebbero bisogno di un aiuto pratico dal Cantone e dalle associazioni di categoria per organizzarlo.
Non sogno un Ticino dove i giovani debbano andarsene per sentirsi utili. Sogno un Ticino dove un ragazzo e un collega a pochi anni dalla pensione si chinano sullo stesso problema e lo risolvono insieme. Lì nessuno perde. Lì un pezzo di futuro resta a casa.