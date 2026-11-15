Il Ticino non può permettersi giovani che smettono di crederci

E il tempo non ci aspetta. Il Ticino è il cantone svizzero dove il ricambio tra generazioni è più difficile: per ogni 100 persone tra i 15 e i 39 anni ce ne sono 136 tra i 40 e i 64. Nei prossimi anni molte di loro lasceranno il lavoro. Con loro rischiamo di perdere un sapere che non sta scritto in nessun manuale: come si calma un cliente arrabbiato, come si risolve un imprevisto alle sette di sera, come si tiene unita una squadra nei momenti duri.

Esperienza e idee nuove non sono rivali. Sono come due mani: con una sola si fa fatica. Chi ha anni di mestiere sa quali errori evitare. Chi arriva oggi vede strade che prima non esistevano. Ma questo incontro non nasce da solo. Va voluto.