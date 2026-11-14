Voci
Carmine Nicoletta, attivo in AVANTI con Ticino & Lavoro
Quando è stata l'ultima volta che un adulto ha chiesto a un ragazzo che cosa ne pensa, e poi è rimasto ad ascoltare la risposta fino in fondo?
Immagino una serata come quella di ieri: una biblioteca, un'aula, un locale che per una sera cambia faccia. Qualche sedia in cerchio, la luce un po' più bassa, e qualcuno che apre un libro e comincia a leggere. È più o meno quello che è successo in tutta la Svizzera con la Notte del racconto, la serata di letture di storie per bambini e ragazzi in scuole, biblioteche e altri luoghi, che quest'anno aveva per tema «Voci».
Ne ho letto su RSI, che ha intervistato, tra gli altri, una giovane lettrice di Lugano. Frequenta la serata fin dai tempi del liceo e la vive come un momento di condivisione. Secondo lei in Ticino si dovrebbe smettere di temere i temi complessi con i giovani e di trattarli come se non potessero capire. Mi sembra che abbia ragione.
Dei giovani si parla moltissimo: di quello che leggono, di quanto tempo passano al telefono, di ciò che dovrebbero sapere. Con loro però si parla meno. Conosciamo tutti la scena: «Com'è andata?» «Bene.» «Che cosa avete fatto?» «Niente.» Sembra disinteresse. Per esperienza, il silenzio di un ragazzo raramente lo è. Più spesso è la conclusione che tanto nessuno ascolta.
Una voce che nessuno cerca, a un certo punto, smette di farsi sentire. E allora si ripete, con la migliore delle intenzioni, che i ragazzi non parlano più. Penso a quanti, a sedici anni, hanno qualcosa da dire e non sanno a chi dirlo, e a quanto poco si nota, da fuori, un silenzio.
Una serata di storie funziona al contrario. Qualcuno legge, qualcuno ascolta, e per un'ora nessuno ha l'età sbagliata. Non risolve niente. Mostra però com'è fatto un posto dove le domande dei più giovani non vengono corrette ma accolte: una biblioteca, un bar, un'aula.
Il problema è che di serate così ce n'è una all'anno, mentre il silenzio dei ragazzi dura tutti gli altri giorni. Forse la domanda riguarda ciascuno di noi, prima ancora delle istituzioni. Mi chiedo se potremmo fare un po' di più: fermarci un momento, ascoltare di più, senza giudicare. Non servono una sala né una serata speciale. Può bastare un tavolo a cena, un tragitto in macchina, il tempo che ci vuole per arrivare alla seconda risposta, quella che di solito viene dopo il «bene».