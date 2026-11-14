Immagino una serata come quella di ieri: una biblioteca, un'aula, un locale che per una sera cambia faccia. Qualche sedia in cerchio, la luce un po' più bassa, e qualcuno che apre un libro e comincia a leggere. È più o meno quello che è successo in tutta la Svizzera con la Notte del racconto, la serata di letture di storie per bambini e ragazzi in scuole, biblioteche e altri luoghi, che quest'anno aveva per tema «Voci».