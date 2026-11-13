Cassa pensione SNL: il passato è salpato, ma non è affondato
Daniele Schmid, ex dipendente SNL
In riferimento all'articolo pubblicato da SNL su Tio il 29 ottobre 2026, dedicato al cambiamento nella gestione del patrimonio previdenziale, ritengo necessario porre alcune domande che le rassicurazioni della società lasciano aperte.
Dopo che, fin dal 2025, la gestione patrimoniale affidata a Copernicus è stata difesa nonostante le contestazioni emerse, il 29 ottobre 2026 SNL ha annunciato il passaggio a UBS. Una scelta che potrebbe essere positiva per gli assicurati. Ma resta una domanda: se Copernicus era davvero una soluzione così valida, perché non è stata mantenuta?
Per comprendere questo cambiamento, bisogna ricordare come ci si è arrivati: prima la denuncia degli assicurati e del sindacato SEV, poi la decisione dell'autorità di vigilanza ATIOZ del 2 giugno 2026.
Una decisione che merita di essere letta. Ai punti 26–32 l'autorità rileva un conflitto d'interessi nella procedura originaria di attribuzione del mandato e l'assenza di offerte concorrenti. Ai punti 33–36 evidenzia costi elevati. Ai punti 37–40 documenta rendimenti inferiori ai parametri di riferimento e una valutazione insufficiente dei risultati.
Non esattamente il quadro che ci si aspetterebbe da una gestione tanto difesa.
ATIOZ ha quindi imposto un riesame del mandato. Finalmente l'occasione per verificare, attraverso un confronto con il mercato, quanto fosse competitiva la soluzione precedente.
E qui arriva il paradosso.
Dal 2025, nonostante le contestazioni emerse, Copernicus è stata difesa come una soluzione valida, tanto da meritare i ringraziamenti pubblici di SNL per la professionalità dimostrata. Eppure, quando è arrivato il momento di confrontare le alternative, Copernicus ha deciso autonomamente di non proseguire il mandato e non ha partecipato alla valutazione comparativa finale. È quanto la stessa Commissione di previdenza SNL ha comunicato ai collaboratori.
Una scelta certamente legittima. Ma dopo le rassicurazioni sulla bontà della gestione, proprio il confronto finale con il mercato si è svolto senza il gestore uscente.
Naturalmente non conosciamo le ragioni di questa decisione, né sarebbe corretto attribuirgliene. Rimane però una domanda tutt'altro che secondaria: su quali basi era stata difesa, anche dopo le contestazioni del 2025, una gestione che non è stata poi confrontata fino in fondo con le alternative?
SNL precisa inoltre che, per gli assicurati, il cambiamento non modifica contributi e prestazioni. Un chiarimento corretto. Ma cambiare chi gestisce il patrimonio previdenziale non è proprio come cambiare il nome sul biglietto del battello. Gli assicurati mantengono i propri diritti, mentre cambia chi è incaricato di investire i loro risparmi. Non esattamente un dettaglio.
C'è poi un altro elemento da non dimenticare. Al punto 32 ATIOZ stabilisce che un'eventuale riconferma di Copernicus avrebbe richiesto di giustificare l'assenza di conflitti d'interessi e la conformità del mandato alle condizioni di mercato.
Con il cambio di gestore, quella specifica condizione non si pone più. Ma il cambio di gestore non cancella le domande sulle garanzie e sulle valutazioni che avevano accompagnato la scelta originaria.
Prima di archiviare la vicenda con il nome di UBS, sarebbe dunque opportuno chiarire perché il precedente mandato sia stato difeso anche dopo le contestazioni del 2025, nonostante le criticità successivamente evidenziate dall'autorità.
E soprattutto resta una domanda: senza la denuncia e l'intervento di ATIOZ, ci sarebbe stato il passaggio a UBS oppure sarebbe rimasto tutto come prima?
George Orwell scriveva che «chi controlla il passato controlla il futuro». Nel caso SNL, per fortuna, il passato è ancora nero su bianco nella decisione di ATIOZ. E non cambia soltanto perché è cambiato il gestore.