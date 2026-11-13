Cassa pensione SNL: il passato è salpato, ma non è affondato

Dal 2025, nonostante le contestazioni emerse, Copernicus è stata difesa come una soluzione valida, tanto da meritare i ringraziamenti pubblici di SNL per la professionalità dimostrata. Eppure, quando è arrivato il momento di confrontare le alternative, Copernicus ha deciso autonomamente di non proseguire il mandato e non ha partecipato alla valutazione comparativa finale. È quanto la stessa Commissione di previdenza SNL ha comunicato ai collaboratori.