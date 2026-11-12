I 90 anni di Enrico Morresi
Il Comitato di ATG – Associazione ticinese dei giornalisti
Il Comitato di ATG – Associazione ticinese dei giornalisti
In occasione del compimento dei suoi 90 anni, l’Associazione ticinese dei giornalisti e impressum – i giornalisti svizzeri ricordano con simpatia e stima Enrico Morresi, autorevole collega e punto di riferimento per l’etica della professione.
Caporedattore al Corriere del Ticino negli anni della direzione Locarnini, poi autore e produttore di programmi di approfondimento della TSI e responsabile dei servizi giornalistici della Rete 2 della RSI (1982-1999), Morresi è stato maestro di giornalismo per più di una generazione di giovani professionisti ticinesi.
È autore di un’ampia storia del giornalismo nella Svizzera italiana dal 1950 al 2000 e di “Etica della notizia” (2003), oltre ad aver rivestito molti incarichi a livello nazionale e internazionale: in particolare è stato presidente della Fondazione del Consiglio svizzero della stampa, importante organo di autodisciplina dei giornalisti svizzeri.
Il suo impegno professionale e civile, attento sempre al ruolo democratico del giornalismo così come all’impatto che esso ha sulla società, gli è valso nel 2020 il Premio della Fondazione Brandenberger per “la costante promozione della qualità e dell’affidabilità dell’informazione”. Attento tanto alla storia quanto agli sviluppi più recenti della professione, negli ultimi anni ha pubblicato un aggiornamento della giurisprudenza del Consiglio svizzero della stampa e un affettuoso e riconoscente ritratto di Guido Locarnini per le edizioni di Coscienza Svizzera.
Ad Enrico i più calorosi auguri per questo importante traguardo di vita.
Il Comitato di ATG – Associazione ticinese dei giornalisti