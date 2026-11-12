I 90 anni di Enrico Morresi

È autore di un’ampia storia del giornalismo nella Svizzera italiana dal 1950 al 2000 e di “Etica della notizia” (2003), oltre ad aver rivestito molti incarichi a livello nazionale e internazionale: in particolare è stato presidente della Fondazione del Consiglio svizzero della stampa, importante organo di autodisciplina dei giornalisti svizzeri.

Il suo impegno professionale e civile, attento sempre al ruolo democratico del giornalismo così come all’impatto che esso ha sulla società, gli è valso nel 2020 il Premio della Fondazione Brandenberger per “la costante promozione della qualità e dell’affidabilità dell’informazione”. Attento tanto alla storia quanto agli sviluppi più recenti della professione, negli ultimi anni ha pubblicato un aggiornamento della giurisprudenza del Consiglio svizzero della stampa e un affettuoso e riconoscente ritratto di Guido Locarnini per le edizioni di Coscienza Svizzera.