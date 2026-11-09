No, al finanziamento della 13 AVS mediante aumento dell'aliquota dell’IVA

Al di là dell’introduzione della 13 AVS che ha anticipato e aggravato la problematica, le difficoltà inerenti al finanziamento dell’AVS erano note da anni. Ancora una volta però, anziché anticipare il problema, ci si presenta alla scadenza con una proposta di soluzione parziale e temporanea.

L’aumento dell’aliquota dell’IVA per finanziare la 13 AVS non basta. La 13esima costa 4,2 miliardi nel 2026 e 5,4 miliardi nel 2040, mentre l'IVA porta circa 1,5 miliardi l'anno e non prima del 2028. Rimane scoperta la maggior parte del fabbisogno e si rinvia il problema.