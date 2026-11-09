Il Ticino vuole davvero il ritorno dei suoi talenti? O soltanto parlarne?
Sara Rossini – CEO Fill-Up
Continuiamo a chiederci perché tanti giovani lasciano il Ticino e non rientrano. Ma forse dovremmo iniziare a domandarci cosa succede a quelli che vorrebbero tornare, portando nuove idee e nuovi progetti.
La fuga dei talenti dal Ticino è ormai un tema ricorrente. Si organizzano conferenze, dibattiti e tavole rotonde per capire perché tanti giovani, dopo un'esperienza nella Svizzera tedesca o francese, decidano di non rientrare. Le risposte sono quasi sempre le stesse: salari poco competitivi, opportunità limitate, scarse prospettive di carriera.
Tutte questioni reali. Ma siamo sicuri che il problema sia soltanto questo?
E se la difficoltà fosse anche la resistenza a lasciare spazio a chi vorrebbe creare nuove opportunità?
In questi anni sono stata contattata da diversi giovani adulti, tra i 30 e i 40 anni, che vorrebbero rientrare in Ticino dopo aver maturato esperienze professionali fuori Cantone. Non cercano necessariamente un impiego, vorrebbero sviluppare progetti imprenditoriali, introdurre servizi innovativi, creare qualcosa di nuovo. Eppure, tentando di farlo, hanno incontrato ostacoli importanti. Non tanto legislativi o amministrativi, quanto legati alla difficoltà di trovare sostegno concreto e interlocutori realmente disposti a fare spazio a qualcosa di diverso.
Alcuni mi hanno chiesto come fossi riuscita a sviluppare un progetto imprenditoriale innovativo in Ticino, dove loro avevano trovato così tante porte chiuse.
Una domanda che mi ha fatto riflettere. Perché conosco bene quella realtà.
In Ticino le idee innovative vengono spesso accolte con entusiasmo. Almeno finché rimangono idee.
Si ricevono complimenti, incoraggiamenti, dichiarazioni di interesse e disponibilità a collaborare. Tutti sostengono l'innovazione e riconoscono l'importanza del cambiamento.
Poi però arriva il momento di passare dalle parole ai fatti. Quando un progetto entra in un settore già presidiato o rischia di mettere in discussione equilibri consolidati, l'entusiasmo iniziale può trasformarsi in rinvii, risposte vaghe e porte che, senza essere formalmente chiuse, diventano sempre più difficili da attraversare.
Perché sostenere l'innovazione è facile, finché non tocca i propri interessi.
Un sistema che tende a proteggere ciò che esiste, anziché favorire il confronto con ciò che potrebbe nascere, rischia di non evolvere. Senza una vera concorrenza viene meno anche uno dei principali stimoli al miglioramento.
L'esperienza e le competenze hanno un valore enorme. Ma l'esperienza non dovrebbe diventare un diritto acquisito a occupare uno spazio per sempre, e l'innovazione non dovrebbe dover chiedere il permesso a chi quello spazio lo occupa già.
Lo dico anche sulla base della mia esperienza imprenditoriale. Sviluppare qualcosa di nuovo richiede competenze, determinazione e una buona dose di ostinazione. Non basta avere un'idea valida: bisogna essere pronti a difenderla, continuamente.
Io continuo a farlo. Ma mi chiedo quante persone, magari altrettanto preparate e con progetti interessanti, abbiano rinunciato lungo il percorso. E quante opportunità abbia perso il Ticino senza nemmeno rendersene conto.
Perché ogni progetto che non riesce a nascere potrebbe significare posti di lavoro non creati,
competenze che rimangono altrove e risorse che non vengono investite nel nostro territorio.
Certamente esistono realtà ticinesi che sostengono concretamente l'innovazione. Ma rappresentano un modello diffuso oppure ancora delle eccezioni?
Forse, invece di organizzare l'ennesima conferenza per capire perché i giovani non rientrano, dovremmo iniziare ad ascoltare quelli che hanno provato a farlo. Quelli che avevano un progetto, hanno bussato alle porte del territorio e, nonostante le dichiarazioni di sostegno, non sono riusciti a realizzarlo.
Non possiamo chiedere ai giovani di tornare per costruire il futuro del Ticino, se poi pretendiamo che lo facciano senza cambiare nulla del presente.
Il problema non è soltanto convincerli a rientrare, ma creare le condizioni affinché possano davvero costruire qualcosa di nuovo.
E questo significa anche essere disposti a rinunciare a un pezzetto del proprio giardino, anziché continuare a difendere ciò che si è sempre considerato di propria esclusiva competenza.