I mercati non votano, ma…

Mercoledì 4 novembre Wall Street ha accolto il risultato con una decisa impennata: il Dow Jones ha guadagnato il 3% e Standard & Poor’s 500 l'1,6%. Il giorno successivo, però, lo scenario si è completamente rovesciato, con il Nasdaq in perdita del 5,5% e una caduta particolarmente pesante dei titoli tecnologici. Complessivamente, in una sola seduta, le 500 grandi società americane comprese nell'indice S&P 500 hanno perso circa 3'000 miliardi di dollari di capitalizzazione (2'500 mia CHF), secondo i dati riportati da Reuters (agenzia di stampa internazionale specializzata nella raccolta e diffusione di notizie). Una cifra impressionante, che merita però una importante precisazione: non significa che siano scomparsi 3'000 miliardi di denaro contante. La capitalizzazione di un'impresa è il suo valore misurato con il prezzo delle sue azioni moltiplicato per il loro numero: quando le quotazioni scendono, diminuisce il valore che gli investitori attribuiscono all'impresa senza che questo comporti necessariamente una riduzione della sua capacità produttiva.

Per comprendere quanto successo dobbiamo partire dalle aspettative. Inizialmente gli investitori hanno apprezzato la chiarezza del risultato elettorale e la prospettiva di un Congresso in grado di limitare alcune iniziative del presidente Trump. La prevedibilità delle decisioni politiche rappresenta infatti un elemento importante per chi investe perché riduce l'incertezza sulle condizioni economiche future. Il giorno successivo, tra i fattori che possono aver contribuito al ribasso, si sono aggiunte le preoccupazioni per le possibili conseguenze di una maggiore regolamentazione dei grandi centri di elaborazione dati, indispensabili allo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Il timore di un rallentamento degli investimenti e di una riduzione dei profitti futuri ha pesato soprattutto sulle imprese tecnologiche: Nvidia, che è un’impresa tecnologica americana tra i principali produttori mondiali di processori utilizzati per l'intelligenza artificiale, ha perso oltre il 9% e l'indice dei semiconduttori il 12%.