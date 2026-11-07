Sentirsi un costo

Degli anziani si dice che pesano sull'AVS e sulla cassa malati. Dei giovani, che pagheranno le pensioni degli altri senza sapere se ne avranno una, e che a volte costano già oggi: un posto di tirocinio da trovare, una formazione da sostenere, un primo lavoro che non arriva. Sono discorsi che nascono da problemi veri, e i conti vanno fatti. Ma credo che, a forza di ripeterli, qualcosa passi anche a chi li ascolta. Un pensionato può cominciare a sentirsi di troppo. Un ragazzo di vent'anni può convincersi che il suo posto nel mondo sia una voce di spesa. Sono sensazioni che non si dicono, perché sembrano esagerate o ingrate. Eppure restano.