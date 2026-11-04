5'000 franchi al mese, famiglia di quattro persone: il conto non torna

E non abbiamo messo vacanze. Non abbiamo messo ristoranti e bar. Non abbiamo messo palestra. Non abbiamo messo regali. Non abbiamo messo una macchina nuova. Non abbiamo messo una grossa e imprevista riparazione. Non abbiamo messo una visita medica importante o una franchigia. Non abbiamo messo risparmio, previdenza privata o denaro da accantonare per il futuro dei figli.