Commemorare chi prima di noi correva sui sentieri della vita

Tra i visitatori, ho scorto con lo sguardo una giovane donna dalla folta chioma, intenta a deporre crisantemi dorati accanto al ritratto di una persona cara. Lo compie con gesto regale e gentile, mentre si china a sfiorare la pietra con una carezza, e i capelli le scendono a cascata sulla fotografia. Sorride, eppure, in quello stesso istante, una lacrima le solca il viso, andando a bagnare il marmo scuro della tomba.

Sono istantanee che restano impresse nell'anima. Il culto dei defunti custodisce un valore profondo: coloro che prima di noi hanno corso sui sentieri della vita ci hanno consegnato la grazia e la forza di proseguire il nostro cammino terreno.