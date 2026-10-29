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PAOLO BALZARI

Bellinzona, conti sempre in rosso, ma il Municipio sa fare i preventivi?

Paolo Balzari, vicepresidente Il Noce
Bellinzona, conti sempre in rosso, ma il Municipio sa fare i preventivi?
PAOLO BALZARI
Fonte PAOLO BALZARI
Bellinzona, conti sempre in rosso, ma il Municipio sa fare i preventivi?
Paolo Balzari, vicepresidente Il Noce

Il Municipio di Bellinzona annuncia per il 2027 un disavanzo di 10,6 milioni di franchi. E ricomincia il solito ritornello: bisogna risparmiare, tagliare le spese, riorganizzare i servizi e, magari, nei prossimi anni aumentare anche le imposte.

Peccato che questa storia l'abbiamo già sentita.

Nel 2023 erano previsti 5,4 milioni di perdita. Il risultato? 2,5 milioni di utile.

Nel 2024 si annunciavano 9,4 milioni di deficit. Perdita effettiva? 1,9 milioni.

Nel 2025 si prevedevano 13,4 milioni di rosso. A consuntivo? 2,7 milioni.

Tre anni consecutivi e quasi 26 milioni di differenza complessiva tra preventivi e consuntivi.

Per il 2026 sono stati preventivati altri 9,17 milioni di perdita. Il consuntivo non è ancora disponibile. E ora, per il 2027, si annuncia un nuovo disavanzo di 10,6 milioni.

Nessuno pretende previsioni perfette, ma quando gli scostamenti sono di questa portata e si ripetono ogni anno, è lecito chiedersi quanto siano attendibili i conti presentati dal Municipio.

Il problema è che, sulla base di queste previsioni, si rischia di rinviare manutenzioni, migliorie nei quartieri e interventi necessari alla popolazione.

Poi arriva il consuntivo, la perdita si riduce di milioni e il Municipio presenta il risultato quasi fosse un

grande successo della propria bravura nel gestire i conti.

Ma sono stati davvero così bravi a risparmiare, oppure avevano semplicemente sbagliato i conti? O magari sono stati soltanto fortunati, ogni volta, grazie a entrate impreviste che, puntualmente, sembrano piovere dal cielo?

Già nel gennaio 2025 la Commissione della gestione del Consiglio comunale aveva segnalato che queste differenze rischiavano di frenare gli investimenti e limitare la progettualità. Dunque il problema era conosciuto. Cosa è stato fatto per correggerlo?

E poi ci sono le priorità.

Mentre si continuavano ad annunciare difficoltà finanziarie, per il progetto Fortezza si era pronti a impegnare diversi milioni di franchi comunali in un'operazione complessiva da oltre 19 milioni, poi respinta dai cittadini.

Per le necessità quotidiane della Città bisogna tirare la cinghia. Per i grandi progetti, invece, i milioni sembravano trovarsi. Quasi che la priorità fosse dimostrare quanto si vuole essere grandi, anziché occuparsi di ciò di cui Bellinzona ha davvero bisogno.

E adesso il Municipio annuncia una task force per individuare nuovi risparmi.

Dopo quasi dieci anni dall'aggregazione, viene spontaneo chiedersi: ma fino a oggi chi doveva controllare le spese, migliorare l'efficienza dell'amministrazione e stabilire le priorità?

È vero che Cantone e Confederazione hanno imposto nuovi oneri ai Comuni. Ma questo non cancella le responsabilità di chi amministra Bellinzona.

E attenzione: Bellinzona applica già un moltiplicatore d'imposta del 93%, superiore alla media ticinese e a quello di Lugano, Locarno e Mendrisio per le persone fisiche. Eppure si prospetta la possibilità di aumentarlo ulteriormente.

Prima di chiedere altri soldi ai cittadini, non sarebbe il caso di dimostrare di saper gestire meglio quelli che già paghiamo?

Nessuno nega le difficoltà finanziarie della Città. Ma dopo anni di differenze milionarie tra preventivi e consuntivi, il Municipio dovrebbe spiegare perché continua a sbagliare così tanto le previsioni e quali interventi siano stati eventualmente rinviati per mancanza di risorse che, alla fine, si sono rivelate meno scarse del previsto.

Perché prima di presentare l'ennesimo preventivo in rosso, annunciare un'altra task force e parlare di aumentare le imposte, sarebbe il caso di dare qualche risposta convincente ai cittadini.


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