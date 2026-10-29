Lettera aperta all'UDC Ticino sulla cosiddetta «Dichiarazione di Ascona»

Avanti con Ticino&Lavoro ha scelto un'altra strada, sin dall’inizio. Il nostro primo atto in Gran Consiglio è stato quello di chiedere una spending review, un’analisi seria della spesa, affidata a un ente esterno e non politico. Nessuno, tanto meno l’UDC, ha sostenuto questa richiesta di puro buonsenso. Abbiamo sollecitato più volte una risposta e una presa di posizione e l’ultima volta, qualche settimana fa, con un'interpellanza abbiamo chiesto al Consiglio di Stato un piano di risanamento vero, prima della fine della legislatura: obiettivi, misure, tempi, conseguenze per chi

vive e lavora in Ticino. È su questo terreno che siamo pronti a confrontarci con tutti, UDC compresa. Stiamo ancora aspettando…