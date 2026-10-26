Caro carburanti: a chi mandiamo il conto?

Questo ritardo nella transizione energetica comporta un prezzo economico salatissimo per l'intera comunità. Una piena e tempestiva approvazione e implementazione delle misure contenute nel Piano Energetico e Climatico Cantonale (PECC) avrebbe infatti consentito al Ticino di risparmiare entro il 2050 almeno 3.5 miliardi di franchi altrimenti destinati all'acquisto di fonti fossili estere. Risorse che possono essere anticipate sotto forma di investimenti produttivi nella transizione energetica, come l'installazione di impianti fotovoltaici e pompe di calore, capaci di ripagarsi ampiamente nel loro ciclo di vita e di produrre un netto guadagno finanziario nel tempo.



Puntare con decisione sull'autonomia energetica porterebbe immensi benefici anche al tessuto economico locale, poiché oltre il 70% di quei 3.5 miliardi rimarrebbe sul territorio ticinese. Inoltre, la riduzione dell’uso dei combustibili fossili diminuirebbe i costi sanitari legati all'inquinamento dell'aria e alleggerirebbe il peso dei danni da disastri climatici estremi, che solo negli ultimi tre anni hanno causato in Ticino ben 600 milioni di franchi di costi.

