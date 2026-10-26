Cerca e trova immobili
Segnalaci
MATTEO BUZZI

Caro carburanti: a chi mandiamo il conto?

Matteo Buzzi, deputato Verdi in Gran Consiglio, Locarno
Caro carburanti: a chi mandiamo il conto?
TIPRESS
Caro carburanti: a chi mandiamo il conto?
Matteo Buzzi, deputato Verdi in Gran Consiglio, Locarno

L’ennesima impennata dei prezzi di benzina, diesel, gas e olio da riscaldamento, alimentata dalle tensioni in Medio Oriente e dal proseguire della guerra in Ucraina, mostra in tutta la sua gravità la vulnerabilità energetica del Ticino, dipendente per oltre il 50-60% dall'importazione di combustibili fossili. La bolletta energetica annuale che inviamo all'estero è salita dai circa 250 milioni di franchi a una media di 320 milioni annui, con la prospettiva di raggiungere la cifra di 370 milioni nel 2026. Questo extracosto pesa in modo insostenibile sulle tasche di cittadine, cittadini, enti pubblici e aziende.

Di fronte a questi rincari, i partiti di centro-destra (Lega, UDC e PLR) intervengono puntualmente con proposte cerotto a scopo preelettorale, ma evitano di interrogarsi sulla vera origine del problema: l'ostinata dipendenza dai combustibili fossili, che non è frutto del caso ma di precise scelte politiche. Il centro-destra ha infatti sistematicamente ostacolato le politiche climatiche, ricorrendo a retoriche deresponsabilizzanti, come l'esiguità delle emissioni svizzere a livello globale per giustificare il proprio disimpegno dalla tutela del clima e dall’uscita dai combustibili fossili.

Questo ritardo nella transizione energetica comporta un prezzo economico salatissimo per l'intera comunità. Una piena e tempestiva approvazione e implementazione delle misure contenute nel Piano Energetico e Climatico Cantonale (PECC) avrebbe infatti consentito al Ticino di risparmiare entro il 2050 almeno 3.5 miliardi di franchi altrimenti destinati all'acquisto di fonti fossili estere. Risorse che possono essere anticipate sotto forma di investimenti produttivi nella transizione energetica, come l'installazione di impianti fotovoltaici e pompe di calore, capaci di ripagarsi ampiamente nel loro ciclo di vita e di produrre un netto guadagno finanziario nel tempo.

Puntare con decisione sull'autonomia energetica porterebbe immensi benefici anche al tessuto economico locale, poiché oltre il 70% di quei 3.5 miliardi rimarrebbe sul territorio ticinese. Inoltre, la riduzione dell’uso dei combustibili fossili diminuirebbe i costi sanitari legati all'inquinamento dell'aria e alleggerirebbe il peso dei danni da disastri climatici estremi, che solo negli ultimi tre anni hanno causato in Ticino ben 600 milioni di franchi di costi.

L'ulteriore frenata sulle misure del PECC imposta da PLR, LEGA, UDC, AVANTI, HELVETHICA e in parte dal CENTRO farà perdere tra i 5 e i 10 anni di tempo, traducendosi in altri 350-1400 milioni di franchi spesi inutilmente in fonti fossili. Anziché promuovere ricette cerotto controproducenti, come il taglio della tassa sul CO2 che priva di risorse la transizione stessa, il centro-destra deve finalmente assumersi la responsabilità dei costi economici che le sue anacronistiche scelte impongono alla popolazione.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
combustibili fossilienergiamatteo buzziprezzi carburantiverdi
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
Michelle Hunziker e Yann Sommer avvistati insieme
LIVE
SVIZZERA
2 gior
11
78

Michelle Hunziker e Yann Sommer avvistati insieme

Tempesta Boelo in arrivo: raffiche di vento fino a 150 km/h minacciano la Svizzera
LIVE
SVIZZERA
2 gior
3
25

Tempesta Boelo in arrivo: raffiche di vento fino a 150 km/h minacciano la Svizzera

Come Hachikō, ma è una gatta: adesso ha un riparo per le sue otto ore d'attesa
LIVE
BASILEA CAMPAGNA
3 gior
10
254

Come Hachikō, ma è una gatta: adesso ha un riparo per le sue otto ore d'attesa

Migros fonderà le sue cooperative regionali: si va verso il Gruppo unico
LIVE
SVIZZERA
7 ore
22
111

Migros fonderà le sue cooperative regionali: si va verso il Gruppo unico

No, non si è messo in posa
LIVE
CANTONE
2 gior
10
88

No, non si è messo in posa

Polizia tartassata dai coatti
LIVE
CANTONE
12 ore
33
66

Polizia tartassata dai coatti

Caos e saccheggi a Como, il piano scoperto su WhatsApp
LIVE
CONFINE
3 gior
50
67

Caos e saccheggi a Como, il piano scoperto su WhatsApp

Aggressione in pieno centro: colpite due donne
LIVE
LUGANO
1 ora
81

Aggressione in pieno centro: colpite due donne

Non solo Chiesa, dal Ticino spunta un altro nome per il dopo Parmelin
LIVE
CANTONE/SVIZZERA
2 gior
16
69

Non solo Chiesa, dal Ticino spunta un altro nome per il dopo Parmelin

Chi ha paura del fotovoltaico? «In pochi lo sanno, ma in Ticino siamo stati dei precursori»
LIVE
CANTONE
12 ore
16
15

Chi ha paura del fotovoltaico? «In pochi lo sanno, ma in Ticino siamo stati dei precursori»

Lettere dopo 7 anni: Galaxus chiede soldi per fatture cadute in prescrizione
LIVE
SVIZZERA
2 gior
21
24

Lettere dopo 7 anni: Galaxus chiede soldi per fatture cadute in prescrizione

«Sarà il più forte aumento dei prezzi dei voli della storia in Europa»
LIVE
SVIZZERA
21 ore
6
74

«Sarà il più forte aumento dei prezzi dei voli della storia in Europa»

Confiscata una villa con piscina da 700mila euro: indagini anche in Svizzera
LIVE
ITALIA
7 ore
1
9

Confiscata una villa con piscina da 700mila euro: indagini anche in Svizzera

Proroga in scadenza per le auto con targhe ticinesi
LIVE
CAMPIONE D'ITALIA
1 gior
23
40

Proroga in scadenza per le auto con targhe ticinesi

Tumore del pancreas, una nuova speranza arriva dal Ticino
LIVE
CANTONE
1 gior
13
80

Tumore del pancreas, una nuova speranza arriva dal Ticino

Alle 9:39 di quella mattina nel Gottardo si scatenò l'inferno
LIVE
CANTONE
2 gior
36

Alle 9:39 di quella mattina nel Gottardo si scatenò l'inferno

In 900 a fare “Dolcetto o scherzetto”: è questa la casa più spaventosa del Ticino
LIVE
CAPRIASCA
12 ore
1
61

In 900 a fare “Dolcetto o scherzetto”: è questa la casa più spaventosa del Ticino

Casse pensioni hackerate: interessato anche l'Istituto di previdenza del Cantone Ticino
LIVE
CANTONE
3 gior
29
109

Casse pensioni hackerate: interessato anche l'Istituto di previdenza del Cantone Ticino

Maxi rissa, ad incastrarli le telecamere. Tra loro uno svizzero
LIVE
CAMPIONE D'ITALIA
3 gior
1
22

Maxi rissa, ad incastrarli le telecamere. Tra loro uno svizzero

Cosa sta per annunciare Migros?
LIVE
SVIZZERA
9 ore
37
77

Cosa sta per annunciare Migros?

Sciopero dei treni in Lombardia, disagi per chi parte dal Ticino
LIVE
CONFINE
1 gior
14
32

Sciopero dei treni in Lombardia, disagi per chi parte dal Ticino

Triste addio a Phillip Island: annullato il GP d'Australia
LIVE
MOTOGP
1 gior
16
11

Triste addio a Phillip Island: annullato il GP d'Australia

A zig zag sull'A2, poi la fuga dalla polizia: il video dell'inseguimento
LIVE
FAIDO
3 gior
94
95

A zig zag sull'A2, poi la fuga dalla polizia: il video dell'inseguimento

Un frontaliere su due pensa di essere pagato meno dei colleghi svizzeri
LIVE
CONFINE
2 gior
176
286

Un frontaliere su due pensa di essere pagato meno dei colleghi svizzeri

«Ecco come ce le procuriamo»
LIVE
ZURIGO
2 gior
1
39

«Ecco come ce le procuriamo»

Anche se cambia l'ora non arrivano mai in ritardo
LIVE
CANTONE
3 gior
4
26

Anche se cambia l'ora non arrivano mai in ritardo

Raffreddore, Covid e influenza: cosa aspettarsi nelle prossime settimane
LIVE
SVIZZERA
1 gior
26
41

Raffreddore, Covid e influenza: cosa aspettarsi nelle prossime settimane

In fiamme il «Nido dell'Aquila» di Hitler: fermato un motociclista
LIVE
GERMANIA
2 gior
2
70

In fiamme il «Nido dell'Aquila» di Hitler: fermato un motociclista

Aiuti sociali agli stranieri: «Abusi sotto controllo»
LIVE
LUGANO
2 gior
25
112

Aiuti sociali agli stranieri: «Abusi sotto controllo»

Grand Prix du Vin Suisse 2026: trionfo ticinese nella categoria Merlot
LIVE
CANTONE
2 gior
2
21

Grand Prix du Vin Suisse 2026: trionfo ticinese nella categoria Merlot

«Inaccettabile questo circuito»
LIVE
FORMULA 1
2 gior
4
10

«Inaccettabile questo circuito»

L'UDC candida Marchesi e Pamini
LIVE
CANTONALI 2027
2 gior
59
119

L'UDC candida Marchesi e Pamini

«Una vergogna assoluta»: Trump attacca LeBron James
LIVE
NBA
1 gior
8
37

«Una vergogna assoluta»: Trump attacca LeBron James

«Col senno di poi, farei un apprendistato»
LIVE
SVIZZERA
19 ore
24
55

«Col senno di poi, farei un apprendistato»

Dal Ticino a Milano per saccheggiare: arrestati due ragazzi, uno è minorenne
LIVE
CHIASSO/MILANO
3 gior
142
184

Dal Ticino a Milano per saccheggiare: arrestati due ragazzi, uno è minorenne

Legare le biciclette non basta più: selle, ruote e batterie sono i nuovi bersagli
LIVE
GINEVRA
3 gior
2
16

Legare le biciclette non basta più: selle, ruote e batterie sono i nuovi bersagli

È ancora tempo di code al San Gottardo
LIVE
CANTONE
1 gior
3
31

È ancora tempo di code al San Gottardo

«Le manifestazioni mi spaventano»
LIVE
SVIZZERA
1 gior
13
33

«Le manifestazioni mi spaventano»

Il Lugano soffre ma sbanca anche Thun
LIVE
FCL
1 gior
17
67

Il Lugano soffre ma sbanca anche Thun

Solduno, un'auto prende fuoco in strada
LIVE
LOCARNO
4 ore
13
10

Solduno, un'auto prende fuoco in strada

Torna la grande festa dei cicitt
LIVE
CUGNASCO-GERRA
2 gior
17

Torna la grande festa dei cicitt

Casse malati, la ricetta di Ostinelli: «Tre anni a 140 franchi al mese. Poi premi fissi a 350»
LIVE
CANTONE
3 ore
53
109

Casse malati, la ricetta di Ostinelli: «Tre anni a 140 franchi al mese. Poi premi fissi a 350»

L'incredibile rimonta di Lula
LIVE
BRASILE
11 ore
34
107

L'incredibile rimonta di Lula

Orrore nel Reno: prima una gamba umana, poi altri resti nei sacchi
LIVE
ARGOVIA
8 ore

Orrore nel Reno: prima una gamba umana, poi altri resti nei sacchi

Fuga e inseguimento sull'A2: percorre dieci chilometri contromano e si schianta contro la polizia
LIVE
FAIDO
3 gior
52
161

Fuga e inseguimento sull'A2: percorre dieci chilometri contromano e si schianta contro la polizia

Perché il 40% degli svizzeri con radici balcaniche vota UDC?
LIVE
SVIZZERA
2 gior
38
54

Perché il 40% degli svizzeri con radici balcaniche vota UDC?

Stricker saluta il tennis e va in caserma
LIVE
TENNIS
1 gior
1
6

Stricker saluta il tennis e va in caserma

Ambrì, reazione da applausi: l’Ajoie si arrende 3-0
LIVE
HCAP
1 gior
10
57

Ambrì, reazione da applausi: l’Ajoie si arrende 3-0

Scontri nelle piazze: all'alba ancora perquisizioni a Como
LIVE
ITALIA
2 gior
12
25

Scontri nelle piazze: all'alba ancora perquisizioni a Como

Scontri tra tifosi di hockey, due feriti gravi
LIVE
VAUD
1 gior
5
39

Scontri tra tifosi di hockey, due feriti gravi

ULTIME NOTIZIE OSPITE
Quale futuro per i giovani che si macchiano di reati contro tutti?
LIVE
MATTEO MUSCHIETTI
7 ore
5

Quale futuro per i giovani che si macchiano di reati contro tutti?

Inflazione all'1%, ma il portafoglio non ci crede
LIVE
ELIO DEL BIAGGIO
1 gior
8

Inflazione all'1%, ma il portafoglio non ci crede

Le mani sporche – di lavoro
LIVE
ALESSANDRO SPEZIALI
1 gior
3
23

Le mani sporche – di lavoro

Sistema ferroviario a rischio
LIVE
LORENZO QUADRI
1 gior
28

Sistema ferroviario a rischio

Scuola e salute: il silenzio imbarazzante del Consiglio di Stato
LIVE
ARON PIEZZI
1 gior
2
9

Scuola e salute: il silenzio imbarazzante del Consiglio di Stato

Ticino: tra povertà e finanze pubbliche. Verso le favelas della Svizzera?
LIVE
LORENZO ONDERKA
3 gior
5
27

Ticino: tra povertà e finanze pubbliche. Verso le favelas della Svizzera?

Solidarietà ai due agenti feriti sull’A2
LIVE
GIACOMO RICCARDI
3 gior
2
35

Solidarietà ai due agenti feriti sull’A2

Europa in fiamme mentre USA e Russia si accordano
LIVE
TIZIANO GALEAZZI
3 gior
2
20

Europa in fiamme mentre USA e Russia si accordano

Il personale pubblico non è il bancomat del risanamento
LIVE
DAVINA FITAS
4 gior
3
21

Il personale pubblico non è il bancomat del risanamento

20 novembre: manifestare sì, ma senza calpestare le aiuole
LIVE
SANDRO FORA
4 gior
1
6

20 novembre: manifestare sì, ma senza calpestare le aiuole