Le mani sporche – di lavoro

Il nostro Paese ha costruito scuole, formazione professionale, ospedali, infrastrutture e protezioni sociali che hanno offerto a milioni di persone l’opportunità di trovare il loro posto nel mondo. C’è tanto da migliorare, certo, ma dire che «non è stato fatto nulla» è semplicemente un’enorme bugia. Questo, tra parentesi, vale anche per il clima. Nel 2024 le emissioni interne svizzere erano inferiori del 27,3% rispetto al 1990. Il lavoro non è finito, ma cancellare quanto è stato fatto e dipingere le istituzioni come deliberatamente ostili alla vita dei giovani è una mistificazione.

Altro che «mani sporche di sangue». Questo Paese è stato costruito da generazioni di mani sporche di lavoro. Le mani di persone umili che hanno costruito, insegnato, curato, risparmiato e pagato imposte. Svizzeri e immigrati, donne e uomini, insieme, hanno lasciato a chi viene dopo, cioè a noi, un patrimonio di libertà, compresa quella (sacrosanta) di protestare. Disprezzare questo patrimonio non è un programma politico. Per il PLR, libertà e responsabilità sono inseparabili. Richiamare questo connubio non ha nulla di reazionario. Come società abbiamo il compito di lavorare, collettivamente, per correggere le ingiustizie; nessuno, però, ha il diritto di scaricare sugli altri le conseguenze dei propri gesti.