Cerca e trova immobili
Segnalaci
Ospite

Le mani sporche – di lavoro

Alessandro Speziali, presidente PLRT
Le mani sporche – di lavoro
Ti-Press / Samuel Golay
Fonte Alessandro Speziali, presidente PLRT
Le mani sporche – di lavoro
Alessandro Speziali, presidente PLRT

La congiunzione «ma» è dotata di un potere magico: quello di annullare tutto ciò che è stato detto o scritto prima di lei. Ce lo hanno mostrato bene, negli scorsi giorni, diverse annacquatissime parole di circostanza che – dal campo progressista – sono giunte a commentare le violenze dello scorso weekend, che in Francia hanno visto prese d’assalto 3.000 (tremila!) attività commerciali. «Condanniamo le violenze, ma…»

Anche in Ticino, abbiamo sentito ragionamenti, alcuni più artificiali del wrestling, che con la scusa di spiegare la violenza non hanno fatto altro che giustificare i suoi autori. Un esempio su tutti, il movimento «Sciopero per il clima Ticino» con il suo comunicato del 20 ottobre: senza vergogna (e di sicuro senza ironia) scrivono che le autorità hanno «le mani sporche del sangue [sic] della nostra generazione» e ammettono che «la violenza è forse proprio ciò che la politica ticinese e svizzera si meriterebbe».

Se fosse stata un’altra fazione (un gruppo di destra, una congrega «no vax» o una banda di motociclisti) a mettere nero su bianco una simile minaccia, neanche troppo velata, probabilmente parleremmo di prove generali per l’insurrezione. Ma si sa che chi si considera dalla parte giusta della Storia, da sempre, si arroga anche il diritto di sospendere, per sé, le regole che valgono per tutti gli altri.

Niente di nuovo sotto il sole, verrebbe da dire: vediamo riaffiorare le ombre di certa sinistra radicale, rimasta con il cuore agli anni Settanta. È questa l’origine della gran fatica nel congedarsi da un certo tipo di violenza, quella dei «compagni che sbagliano»: è così che la condanna inciampa nei distinguo e la scusa della comprensione nasconde la voglia di giustificazionismo.

Una parte della sinistra ha preso le distanze dalle violenze degli scorsi giorni: bene. Se sia una presa di distanza sincera lo vedremo. Il passo successivo sarà isolare anche chi tenta di conferire rispettabilità alla sopraffazione.

Il pericolo è cancellare l’idea che esista, nella vita di ognuno di noi, anche una responsabilità individuale, riducendo ogni crimine e malessere a un fallimento politico. In questa prospettiva distorta, i delinquenti che devastano, rubano e incendiano beneficiano di sistematica indulgenza, «perché il sistema non li ha ascoltati abbastanza». I negozianti che subiscono vetrine sfondate e polizze assicurative raddoppiate, invece, non contano nulla: quel che conta è impartire l’assoluzione ideologica a chi li ha colpiti.

Chi è sceso per strada in modo pacifico – chiedendo docenti presenti, edifici scolastici dignitosi e opportunità formative migliori – pone questioni serie al resto della società. Confonderlo con chi devasta significa mortificarne le ragioni e fornire un alibi ai violenti. Perché non c’è dignità né messaggio politico in un negozio dato alle fiamme.

Nella Svizzera del 2026 nessuna insufficienza delle istituzioni autorizza il ricorso alla violenza e solo uno solto può pensare di paragonare la situazione del Ticino a quella delle periferie francesi. La nostra scuola riceve risorse consistenti e stanziamenti in costante aumento. Questo non ne risolve tutti i problemi, certo, ma dipingerla come un servizio abbandonato è una caricatura che ridefinisce il concetto di disonestà intellettuale.

Il nostro Paese ha costruito scuole, formazione professionale, ospedali, infrastrutture e protezioni sociali che hanno offerto a milioni di persone l’opportunità di trovare il loro posto nel mondo. C’è tanto da migliorare, certo, ma dire che «non è stato fatto nulla» è semplicemente un’enorme bugia. Questo, tra parentesi, vale anche per il clima. Nel 2024 le emissioni interne svizzere erano inferiori del 27,3% rispetto al 1990. Il lavoro non è finito, ma cancellare quanto è stato fatto e dipingere le istituzioni come deliberatamente ostili alla vita dei giovani è una mistificazione.

Altro che «mani sporche di sangue». Questo Paese è stato costruito da generazioni di mani sporche di lavoro. Le mani di persone umili che hanno costruito, insegnato, curato, risparmiato e pagato imposte. Svizzeri e immigrati, donne e uomini, insieme, hanno lasciato a chi viene dopo, cioè a noi, un patrimonio di libertà, compresa quella (sacrosanta) di protestare. Disprezzare questo patrimonio non è un programma politico. Per il PLR, libertà e responsabilità sono inseparabili. Richiamare questo connubio non ha nulla di reazionario. Come società abbiamo il compito di lavorare, collettivamente, per correggere le ingiustizie; nessuno, però, ha il diritto di scaricare sugli altri le conseguenze dei propri gesti.

Come adulti abbiamo il dovere di ascoltare e anche di comprendere i giovani. Poi, però, bisogna anche avere qualcosa da dire loro con autorevolezza, senza bisogno di manganelli. Spiegare loro che il mondo va ricostruito a ogni generazione e che il nostro benessere non è acquisito per sempre, ma richiede studio, fatica, fallimenti e perseveranza.

Il mondo adulto ritrovi la sua voce e, prima ancora, il coraggio di usarla. E chi interviene nel dibattito pubblico sia pronto a rispondere delle proprie parole. Soprattutto quando servono a giustificare chi distrugge il mondo che tutti diciamo di volere migliorare.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
alessandro spezialigiovaniprotesta
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
Michelle Hunziker e Yann Sommer avvistati insieme
LIVE
SVIZZERA
21 ore
10
44

Michelle Hunziker e Yann Sommer avvistati insieme

Fuga e inseguimento sull'A2: percorre dieci chilometri contromano e si schianta contro la polizia
LIVE
FAIDO
2 gior
52
169

Fuga e inseguimento sull'A2: percorre dieci chilometri contromano e si schianta contro la polizia

A zig zag sull'A2, poi la fuga dalla polizia: il video dell'inseguimento
LIVE
FAIDO
2 gior
94
98

A zig zag sull'A2, poi la fuga dalla polizia: il video dell'inseguimento

Tempesta Boelo in arrivo: raffiche di vento fino a 150 km/h minacciano la Svizzera
LIVE
SVIZZERA
23 ore
2
28

Tempesta Boelo in arrivo: raffiche di vento fino a 150 km/h minacciano la Svizzera

Falciato davanti alla moglie mentre si recava al cinema: il video
LIVE
ACQUAROSSA
2 gior

Falciato davanti alla moglie mentre si recava al cinema: il video

È morto l'uomo caduto da un'impalcatura
LIVE
PARADISO
2 gior

È morto l'uomo caduto da un'impalcatura

Come Hachikō, ma è una gatta: adesso ha un riparo per le sue otto ore d'attesa
LIVE
BASILEA CAMPAGNA
1 gior
8
230

Come Hachikō, ma è una gatta: adesso ha un riparo per le sue otto ore d'attesa

Dal Ticino a Milano per saccheggiare: arrestati due ragazzi, uno è minorenne
LIVE
CHIASSO/MILANO
1 gior
139
188

Dal Ticino a Milano per saccheggiare: arrestati due ragazzi, uno è minorenne

Travolto e ucciso in Valle di Blenio: un 70enne si è consegnato alle autorità
LIVE
ACQUAROSSA
3 gior

Travolto e ucciso in Valle di Blenio: un 70enne si è consegnato alle autorità

Casse pensioni hackerate: interessato anche l'Istituto di previdenza del Cantone Ticino
LIVE
CANTONE
1 gior
29
112

Casse pensioni hackerate: interessato anche l'Istituto di previdenza del Cantone Ticino

«Quel pugno avrebbe potuto prenderlo la mia ragazza»
LIVE
LUGANO
2 gior
56
59

«Quel pugno avrebbe potuto prenderlo la mia ragazza»

250mila tonnellate di ghiaccio minacciano un paese del Vallese: «La situazione preoccupa»
LIVE
VALLLESE
2 gior
9
25

250mila tonnellate di ghiaccio minacciano un paese del Vallese: «La situazione preoccupa»

Fuga a bordo di un'auto rubata: tampona un veicolo e scappa a piedi
LIVE
VAL MARA
2 gior
37

Fuga a bordo di un'auto rubata: tampona un veicolo e scappa a piedi

Un’avvocata per 30 franchi: ecco dove e come funziona
LIVE
LUGANO
2 gior
3
47

Un’avvocata per 30 franchi: ecco dove e come funziona

Caos e saccheggi a Como, il piano scoperto su WhatsApp
LIVE
CONFINE
1 gior
46
70

Caos e saccheggi a Como, il piano scoperto su WhatsApp

No, non si è messo in posa
LIVE
CANTONE
21 ore
8
84

No, non si è messo in posa

Le norme che entrano in vigore in Svizzera il 1° novembre
LIVE
SVIZZERA
3 gior
17

Le norme che entrano in vigore in Svizzera il 1° novembre

Grave infortunio in un cantiere: operaio cade da un'impalcatura
LIVE
PARADISO
2 gior

Grave infortunio in un cantiere: operaio cade da un'impalcatura

La preside dell'11enne coinvolto negli scontri: «I suoi occhi sono inconfondibili»
LIVE
ITALIA
2 gior
25
113

La preside dell'11enne coinvolto negli scontri: «I suoi occhi sono inconfondibili»

Grave incidente nella galleria della Piumogna: A2 bloccata, traffico in tilt
LIVE
FAIDO
2 gior

Grave incidente nella galleria della Piumogna: A2 bloccata, traffico in tilt

Non solo Chiesa, dal Ticino spunta un altro nome per il dopo Parmelin
LIVE
CANTONE/SVIZZERA
1 gior
16
69

Non solo Chiesa, dal Ticino spunta un altro nome per il dopo Parmelin

Lettere dopo 7 anni: Galaxus chiede soldi per fatture cadute in prescrizione
LIVE
SVIZZERA
19 ore
19
26

Lettere dopo 7 anni: Galaxus chiede soldi per fatture cadute in prescrizione

«Lascerò la finanza»
LIVE
CANTONE
2 gior

«Lascerò la finanza»

Lugano, manita al Getafe: brividi nel finale, poi Behrens chiude i conti
LIVE
FCL
2 gior
27
99

Lugano, manita al Getafe: brividi nel finale, poi Behrens chiude i conti

Antonelli rischia grosso: in tribunale potrebbe pagare milioni
LIVE
I RACCONTI DELLA F1
2 gior
1
18

Antonelli rischia grosso: in tribunale potrebbe pagare milioni

«Le nostre vite segrete: a volte c'è chi si arrabbia e ci insulta»
LIVE
CANTONE
2 gior
2
10

«Le nostre vite segrete: a volte c'è chi si arrabbia e ci insulta»

Il mistero della donna che vive in stazione da mesi: il video
LIVE
BIASCA
3 gior

Il mistero della donna che vive in stazione da mesi: il video

Berlusconi e la frode fiscale, la Corte europea dei diritti umani boccia il ricorso
LIVE
ITALIA
3 gior
12
30

Berlusconi e la frode fiscale, la Corte europea dei diritti umani boccia il ricorso

Ticinese prende a pugni un agente e fugge oltre confine
LIVE
CANTONE/CONFINE
2 gior
16

Ticinese prende a pugni un agente e fugge oltre confine

Alle 9:39 di quella mattina nel Gottardo si scatenò l'inferno
LIVE
CANTONE
1 gior
36

Alle 9:39 di quella mattina nel Gottardo si scatenò l'inferno

Anche se cambia l'ora non arrivano mai in ritardo
LIVE
CANTONE
1 gior
4
28

Anche se cambia l'ora non arrivano mai in ritardo

«Sono rimasto sorpreso dalla telefonata dell'Ambrì»
LIVE
HCAP
2 gior
4
22

«Sono rimasto sorpreso dalla telefonata dell'Ambrì»

Maxi rissa, ad incastrarli le telecamere. Tra loro uno svizzero
LIVE
CAMPIONE D'ITALIA
1 gior
1
24

Maxi rissa, ad incastrarli le telecamere. Tra loro uno svizzero

«Ecco come ce le procuriamo»
LIVE
ZURIGO
1 gior
1
39

«Ecco come ce le procuriamo»

Doveva solo fare una retro per papà, 15enne entra con l'Audi in una panetteria
LIVE
LUCERNA
2 gior

Doveva solo fare una retro per papà, 15enne entra con l'Audi in una panetteria

BMW offre fino a 650'000 euro per lasciare il posto: richieste alle stelle
LIVE
GERMANIA
3 gior
13
25

BMW offre fino a 650'000 euro per lasciare il posto: richieste alle stelle

«Lara era divisiva, ma coraggiosa. Mi è sempre piaciuto che dicesse ciò che pensava»
LIVE
SCI ALPINO
2 gior
2
22

«Lara era divisiva, ma coraggiosa. Mi è sempre piaciuto che dicesse ciò che pensava»

La bordata di Bordalás: «Il Lugano è una squadra paragonabile alla Serie B spagnola»
LIVE
CONFERENCE LEAGUE
2 gior
34
83

La bordata di Bordalás: «Il Lugano è una squadra paragonabile alla Serie B spagnola»

In fiamme il «Nido dell'Aquila» di Hitler: fermato un motociclista
LIVE
GERMANIA
1 gior
2
72

In fiamme il «Nido dell'Aquila» di Hitler: fermato un motociclista

«Inaccettabile questo circuito»
LIVE
FORMULA 1
1 gior
4
11

«Inaccettabile questo circuito»

Sopravvissuta a due iniezioni letali: il caso Christa Pike scuote il mondo
LIVE
FOCUS
2 gior
11

Sopravvissuta a due iniezioni letali: il caso Christa Pike scuote il mondo

Mezzo miliardo sul tavolo per il futuro di San Bernardino
LIVE
MESOCCO (GR)
1 gior
45

Mezzo miliardo sul tavolo per il futuro di San Bernardino

Aiuti sociali agli stranieri: «Abusi sotto controllo»
LIVE
LUGANO
1 gior
26
116

Aiuti sociali agli stranieri: «Abusi sotto controllo»

L'UDC candida Marchesi e Pamini
LIVE
CANTONALI 2027
1 gior
54
116

L'UDC candida Marchesi e Pamini

Un frontaliere su due pensa di essere pagato meno dei colleghi svizzeri
LIVE
CONFINE
18 ore
139
258

Un frontaliere su due pensa di essere pagato meno dei colleghi svizzeri

Grand Prix du Vin Suisse 2026: trionfo ticinese nella categoria Merlot
LIVE
CANTONE
23 ore
1
18

Grand Prix du Vin Suisse 2026: trionfo ticinese nella categoria Merlot

Legare le biciclette non basta più: selle, ruote e batterie sono i nuovi bersagli
LIVE
GINEVRA
1 gior
2
17

Legare le biciclette non basta più: selle, ruote e batterie sono i nuovi bersagli

Auto si ribalta e finisce contro il muro di una casa a Solduno
LIVE
LOCARNO
2 gior
4
16

Auto si ribalta e finisce contro il muro di una casa a Solduno

Il cervo amico di tutti sarà salvato: ecco come
LIVE
SIGIRINO
2 gior

Il cervo amico di tutti sarà salvato: ecco come

Prima neve, chiusi in anticipo San Gottardo e San Bernardino
LIVE
SVIZZERA
1 gior
16

Prima neve, chiusi in anticipo San Gottardo e San Bernardino

ULTIME NOTIZIE OSPITE
Sistema ferroviario a rischio
LIVE
LORENZO QUADRI
4 ore
14

Sistema ferroviario a rischio

Scuola e salute: il silenzio imbarazzante del Consiglio di Stato
LIVE
ARON PIEZZI
15 ore
2
7

Scuola e salute: il silenzio imbarazzante del Consiglio di Stato

Ticino: tra povertà e finanze pubbliche. Verso le favelas della Svizzera?
LIVE
LORENZO ONDERKA
1 gior
5
28

Ticino: tra povertà e finanze pubbliche. Verso le favelas della Svizzera?

Solidarietà ai due agenti feriti sull’A2
LIVE
GIACOMO RICCARDI
1 gior
2
35

Solidarietà ai due agenti feriti sull’A2

Europa in fiamme mentre USA e Russia si accordano
LIVE
TIZIANO GALEAZZI
2 gior
2
20

Europa in fiamme mentre USA e Russia si accordano

Il personale pubblico non è il bancomat del risanamento
LIVE
DAVINA FITAS
2 gior
3
21

Il personale pubblico non è il bancomat del risanamento

20 novembre: manifestare sì, ma senza calpestare le aiuole
LIVE
SANDRO FORA
2 gior
1
6

20 novembre: manifestare sì, ma senza calpestare le aiuole

ECAM: una situazione di stallo che non rende giustizia né agli ospiti né al personale
LIVE
ROBBIANI/RUSCONI
2 gior
4
2

ECAM: una situazione di stallo che non rende giustizia né agli ospiti né al personale

La rabbia non è una soluzione. La Svizzera ritrovi la via della concordanza
LIVE
STEFANO DIAS
3 gior
14

La rabbia non è una soluzione. La Svizzera ritrovi la via della concordanza

Caso SNL e la memoria corta di Avanti con Ticino&Lavoro
LIVE
DANIELE SCHMID, EX DIPENDENTE
3 gior
13
29

Caso SNL e la memoria corta di Avanti con Ticino&Lavoro