È morto l'uomo caduto da un'impalcatura

Lo comunica la polizia cantonale. Si tratta di un 52enne architetto cittadino italiano residente in provincia di Como.

L'incidente si è verificato alle 15.30. Sul posto, oltre ad agenti della Polizia cantonale, della Polizia Città di Lugano e della Polizia Ceresio Sud, sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde di Lugano, che nonostante i tentativi di rianimazione non hanno potuto che costatare il decesso dell'uomo.