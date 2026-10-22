PARADISO
È morto l'uomo caduto da un'impalcatura
Sul posto sono intervenuti polizia e soccorritori, ma ogni tentativo di rianimazione è risultato vano.
Rescue Media
È morto l'uomo caduto da un'impalcatura
Sul posto sono intervenuti polizia e soccorritori, ma ogni tentativo di rianimazione è risultato vano.
PARADISO - È deceduto a causa delle ferite riportate l'uomo caduto da un'impalcatura in un cantiere di uno stabile in ristrutturazione, in via delle Scuole a Paradiso.
Lo comunica la polizia cantonale. Si tratta di un 52enne architetto cittadino italiano residente in provincia di Como.
L'incidente si è verificato alle 15.30. Sul posto, oltre ad agenti della Polizia cantonale, della Polizia Città di Lugano e della Polizia Ceresio Sud, sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde di Lugano, che nonostante i tentativi di rianimazione non hanno potuto che costatare il decesso dell'uomo.
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