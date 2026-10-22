Tornano i pranzi con l’OSI
Markus Poschner inaugura il ciclo con una prova-concerto dedicata a Schubert, seguita da appuntamenti con Trevino e Urbański nelle prossime date.
LUGANO - Tornano giovedì 26 novembre i “Lunch with OSI”, nell’ambito del formato “be connected”: occasioni per ascoltare la nostra Orchestra in concerti un po’ fuori dagli schemi, per avvicinare e incuriosire nuovo pubblico. Il primo Lunch vedrà il grande ritorno di Markus Poschner, per dieci anni direttore principale dell'Orchestra della Svizzera italiana e adesso di nuovo sul podio come direttore ospite: prenotazioni al via su www.osi.swiss
Il Maestro Poschner (che dirigerà anche il concerto serale del 26 novembre al LAC) inaugurerà la nuova serie dei Lunch with OSI 2026/27 con una speciale prova-concerto di un’ora, dedicata ad esplorare tutti i segreti di uno dei massimi capolavori di Franz Schubert, la Sinfonia n. 9 detta La Grande. Ci saranno momenti musicali alternati a un vero e proprio dialogo col Maestro sul podio, per spiegare cosa sta dietro all’esecuzione della Sinfonia e rispondere alle domande del pubblico. Infine, all’uscita, verso le 13:30, verrà distribuito un sacchetto con il pranzo take away, fornito dal ristorante Manora di Lugano.
Gli altri Lunch sono in programma al LAC rispettivamente giovedì 25 febbraio 2027, con il direttore Robert Trevino impegnato nella Quinta Sinfonia di Anton Bruckner, e giovedì 8 aprile, quando il direttore ospite principale OSI Krzysztof Urbański illustrerà aneddoti e retroscena a proposito del celebre Uccello di fuoco di Igor Stravinskij.
Il prezzo dei Lunch with OSI è di 25 CHF, biglietto del concerto e pranzo inclusi. È anche possibile prenotare l’intero pacchetto dei tre Lunch: in questo caso il terzo pranzo viene offerto in omaggio.
Esiste inoltre la possibilità di ascoltare solo il concerto, senza pranzo, per soli 15 CHF.
Lunch with OSI si svolge nell’ambito dei progetti di mediazione culturale di LAC edu (main partner UBS) ed è sostenuto da Ernst Göhner Stiftung.