Tornano i pranzi con l’OSI

Gli altri Lunch sono in programma al LAC rispettivamente giovedì 25 febbraio 2027, con il direttore Robert Trevino impegnato nella Quinta Sinfonia di Anton Bruckner, e giovedì 8 aprile, quando il direttore ospite principale OSI Krzysztof Urbański illustrerà aneddoti e retroscena a proposito del celebre Uccello di fuoco di Igor Stravinskij.



Il prezzo dei Lunch with OSI è di 25 CHF, biglietto del concerto e pranzo inclusi. È anche possibile prenotare l’intero pacchetto dei tre Lunch: in questo caso il terzo pranzo viene offerto in omaggio.

