LEVENTINA
Mucche in fuga sulla cantonale, interviene la polizia
Gli animali sono scappati dal recinto e hanno raggiunto la strada. La situazione sarebbe nel frattempo tornata alla normalità.
Mucche in fuga sulla cantonale, interviene la polizia
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Mucche in fuga sulla cantonale, interviene la polizia
Gli animali sono scappati dal recinto e hanno raggiunto la strada. La situazione sarebbe nel frattempo tornata alla normalità.
Mucche in fuga sulla cantonale, interviene la polizia
Gli animali sono scappati dal recinto e hanno raggiunto la strada. La situazione sarebbe nel frattempo tornata alla normalità.
GIORNICO - Fuga dal pascolo e incursione sulla strada cantonale. A Bodio alcune mucche hanno invaso la carreggiata, rendendo necessario l'intervento degli assistenti di polizia.
La presenza degli animali sulla carreggiata non è passata inosservata ed è stata segnalata alla nostra redazione, trovando conferma anche nelle immagini ricevute.
Sul posto sono intervenuti gli assistenti di polizia per gestire la situazione. Secondo le informazioni raccolte, gli animali si trovavano liberi sulla carreggiata dopo essere scappati dalla zona di pascolo, dunque dal loro recinto.
La situazione sarebbe nel frattempo tornata alla normalità dato che gli ultimi aggiornamenti disponibili risalgono alle 13.30.
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