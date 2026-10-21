Familiari curanti, un impegno spesso invisibile: «Fate valere i vostri diritti»
In vista della giornata del 30 ottobre, il Ticino propone incontri, spettacoli e attività per sensibilizzare la popolazione e far conoscere gli aiuti disponibili.
Prendersi cura di una persona cara significa spesso dedicare tempo ed energie a un impegno quotidiano che può incidere profondamente sulla propria vita. Eppure, chi assiste regolarmente un familiare malato, anziano, con disabilità o con autonomia ridotta non sempre si riconosce nel ruolo di familiare curante.
Per sensibilizzare la popolazione e far conoscere le forme di sostegno disponibili, il 30 ottobre tornerà la Giornata dei familiari curanti, promossa da un'alleanza che riunisce nove Cantoni: Vallese, Ginevra, Friburgo, Giura, Berna, Grigioni, Ticino, Neuchâtel e Vaud.
«Mobilitiamoci per sostenere i familiari e le familiari curanti e incoraggiamoli a far valere i loro diritti», è l'appello comune.
Incontri, cinema e spettacoli per dare voce ai familiari curanti
In Ticino la giornata sarà accompagnata da numerose iniziative aperte al pubblico, tra cui spettacoli, proiezioni cinematografiche, incontri e giornate di porte aperte. Il programma prevede anche attività dedicate ai familiari curanti e appuntamenti ai quali partecipare insieme alla persona assistita.
L'obiettivo è favorire lo scambio di esperienze, far conoscere i servizi disponibili e sensibilizzare la popolazione sulle difficoltà quotidiane di chi si prende cura di una persona cara, sottolineando il valore di un impegno che si traduce spesso in gesti apparentemente semplici, come fare la spesa, preparare i pasti, accompagnare a una visita medica, gestire pratiche amministrative o garantire una presenza costante.
Un impegno che, sviluppandosi generalmente in modo graduale, può passare quasi inosservato anche agli occhi di chi lo svolge. Riconoscersi come familiare curante è però un primo passo importante per identificare i propri bisogni, conoscere i propri diritti e accedere agli aiuti disponibili.
Un sostegno economico introdotto già nel 1993
Nella Svizzera italiana il sostegno ai familiari curanti ha radici lontane. Già nel 1993 il Cantone ha introdotto il Contributo di sostegno per il mantenimento a domicilio, un aiuto economico che permette alle persone bisognose di assistenza di continuare a vivere nella propria abitazione.
La misura, ancora poco conosciuta, può affiancarsi ad altre prestazioni sociali, come l'Assegno per grandi invalidi e le Prestazioni complementari. Il denaro viene versato direttamente alla persona assistita, che può utilizzarlo anche per riconoscere economicamente l'impegno di un familiare che si prende cura di lei.
Non è però l'unico aiuto disponibile. Esistono anche servizi e contributi per alleggerire il peso dell'assistenza quotidiana e conciliare la cura dei propri cari con il lavoro.