Familiari curanti, un impegno spesso invisibile: «Fate valere i vostri diritti»

«Mobilitiamoci per sostenere i familiari e le familiari curanti e incoraggiamoli a far valere i loro diritti», è l'appello comune.

Incontri, cinema e spettacoli per dare voce ai familiari curanti

In Ticino la giornata sarà accompagnata da numerose iniziative aperte al pubblico, tra cui spettacoli, proiezioni cinematografiche, incontri e giornate di porte aperte. Il programma prevede anche attività dedicate ai familiari curanti e appuntamenti ai quali partecipare insieme alla persona assistita.