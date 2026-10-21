L'uomo trovato morto dopo l'incendio ha un nome

Cause e dinamica del rogo non sono ancora note. Anche le testimonianze raccolte sul posto tra il vicinato nelle ore successive al fatto non avevano permesso di fare ulteriore luce sull'accaduto. «All'interno non sappiamo cosa sia successo», ci ha raccontato il custode della palazzina, ricordando che già in passato era stato sfiorato il rischio di un incendio a causa di una pentola. Ma, proprio grazie al loro intervento, «quella volta non era accaduto nulla».

L'inchiesta prosegue, coordinata dalla Procuratrice pubblica Chiara Buzzi.