L'uomo trovato morto dopo l'incendio ha un nome
La vittima è stata formalmente identificata. Si tratta di un 46enne cittadino iraniano
LUGANO - È infine arrivata la conferma formale dell'identità della persona trovata senza vita in seguito all'incendio avvenuto durante la notte tra sabato e domenica in una palazzina in via Cortivallo, a Lugano. Si tratta, come comunicato dalla Polizia cantonale, di un dimorante 46enne, cittadino iraniano.
Le fiamme, lo ricordiamo, sono divampate poco dopo le 3 di domenica mattina in un appartamento al secondo piano dell'edificio. Allertata da una delle inquiline, la polizia è intervenuta immediatamente sul posto. Gli inquilini che si trovavano nella palazzina, in tutto 22 persone, sono state evacuate per precauzione.
Sei degli inquilini hanno sofferto una lieve intossicazione da fumo e hanno ricevuto assistenza medica sul posto da parte del personale della Croce Verde di Lugano. Nessuno di loro è stato ricoverato.
Cause e dinamica del rogo non sono ancora note. Anche le testimonianze raccolte sul posto tra il vicinato nelle ore successive al fatto non avevano permesso di fare ulteriore luce sull'accaduto. «All'interno non sappiamo cosa sia successo», ci ha raccontato il custode della palazzina, ricordando che già in passato era stato sfiorato il rischio di un incendio a causa di una pentola. Ma, proprio grazie al loro intervento, «quella volta non era accaduto nulla».
L'inchiesta prosegue, coordinata dalla Procuratrice pubblica Chiara Buzzi.
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