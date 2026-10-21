"Ascona in Rosa", una serata dedicata alla prevenzione del tumore al seno
Approfondimenti medici, testimonianze e teatro per sensibilizzare la comunità sulla diagnosi precoce e l'importanza della solidarietà contro il tumore al seno.
ASCONA - Informazione, prevenzione e solidarietà. Sono i temi al centro di "Ascona in Rosa", la serata pubblica organizzata dall'Associazione Terza Età Ascona in occasione del Mese Rosa. L'appuntamento è per mercoledì 21 ottobre, alle 18.30, al Teatro del Gatto di Ascona. L'ingresso è libero fino a esaurimento dei posti.
L'iniziativa, promossa in collaborazione con la Clinica Santa Chiara e il Centro di Senologia del Gruppo Ospedaliero Moncucco, propone un incontro tra approfondimenti medici, testimonianze e teatro, con l'obiettivo di sensibilizzare la popolazione sull'importanza della diagnosi precoce.
In Svizzera, il tumore al seno è la forma di cancro più frequentemente diagnosticata nelle donne e colpisce, nel corso della vita, circa una donna su otto. Una corretta informazione e la diagnosi precoce rappresentano strumenti fondamentali per affrontare la malattia con maggiore consapevolezza.
La serata si aprirà con il saluto del sindaco di Ascona, Giorgio Gilardi, seguito dall'introduzione del dottor Nello Broggini, presidente del Circolo dei medici del Locarnese. La parola passerà poi agli specialisti, che approfondiranno diversi aspetti della prevenzione, dallo screening mammografico alle possibilità terapeutiche, sottolineando l'importanza di un approccio multidisciplinare e personalizzato alle cure.
Spazio anche al teatro e alle testimonianze personali. La compagnia TeatrAnne porterà in scena lo spettacolo «Le fil rose», con la partecipazione di donne dell'associazione «Anna dai capelli corti». Attraverso emozioni, esperienze e racconti di vita, la rappresentazione offrirà al pubblico uno sguardo sulla dimensione umana della malattia, sulla forza necessaria per affrontarla e sul valore della solidarietà.
Al termine dell'incontro è previsto uno standing dinner «in rosa», durante il quale anche l'alimentazione diventerà uno spunto per parlare di prevenzione e salute.
Con questa iniziativa, l'Associazione Terza Età Ascona intende ampliare il proprio impegno a favore del benessere della popolazione, affiancando alle tradizionali attività ricreative e di aggregazione momenti di sensibilizzazione su temi sanitari e sociali. L'obiettivo è anche quello di favorire il dialogo tra generazioni, ricordando che la prevenzione riguarda tutte le età e che la salute è un tema di interesse per l'intera comunità.