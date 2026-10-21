"Ascona in Rosa", una serata dedicata alla prevenzione del tumore al seno

Con questa iniziativa, l'Associazione Terza Età Ascona intende ampliare il proprio impegno a favore del benessere della popolazione, affiancando alle tradizionali attività ricreative e di aggregazione momenti di sensibilizzazione su temi sanitari e sociali. L'obiettivo è anche quello di favorire il dialogo tra generazioni, ricordando che la prevenzione riguarda tutte le età e che la salute è un tema di interesse per l'intera comunità.