«Così lo si manda verso la morte»

«Ma è impossibile – sottolinea la signora Laura –. Lui è un malato di cancro. È fragilissimo. Non riesce nemmeno a spostarsi da solo. Tanto è vero che sono io a portarlo dai medici quando deve andare. È stato molto sfortunato con la salute. Era venuto in Svizzera per lavorare, come aveva sempre fatto in Italia. Purtroppo poco dopo sono cominciati i suoi guai fisici. Certo, nel 2014 avrebbe potuto richiedere un permesso C visto che era in Svizzera già da cinque anni. Non lo ha fatto per leggerezza. È stato un po' un pasticcione, credeva che andasse bene così. Ma non merita di essere castigato in questo modo. Non è colpa sua se si è ammalato».